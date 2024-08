Junta de CyL reta al PSOE a pasar "de las palabras a los hechos" y rechazar el pacto con ERC

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reclamado al PSOE que pase "de las palabras a los hechos" tras mostrarse en contra del acuerdo entre ERC y el PSC con el fin de situar a Salvador Illa en la Presidencia de la Generalitat. "O están con Castilla y León y con España o están con Pedro Sánchez", ha defendido. "No hablamos sólo de la igualdad en toda España, estamos hablando del acceso a estos servicios públicos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, estamos hablando de qué servicios prestamos al conjunto de los ciudadanos y la calidad de estos servicios tiene mucho que ver con los recursos y con la forma de repartir estos recursos", ha defendido el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha insistido en que un Gobierno que "rompe la igualdad" considera "que los servicios se deben prestar con distintas calidades". De este modo, Fernández Carriedo ha defendido los principios de "igualdad y solidaridad" y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los haya hecho "saltar por los aires". "Ha roto la igualdad entre los españoles, lo ha roto con la Ley de Amnistía y ahora quiere también romper la igualdad fiscal", ha señalado. Tras esta reflexión, el portavoz de la Junta ha destacado que el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, haya criticado el pacto firmado con entre el PSC y ERC y que habla de una financiación "singular" pero ha insistido en que "hay que pasar también de las palabras a los hechos". De este modo, ha reseñado que el PSOE tendrá la oportunidad de poder demostrar con sus votos en contra en el Congreso o en el Senado, a través del apoyo a distintas iniciativas que se presentarán en distintas administraciones contra el pacto entre ERC y el PSC y con su postura en el CPFF que "efectivamente se está en contra de esa posición del presidente del Gobierno que genera desigualdades y que es profundamente insolidaria". "No es tan importante lo que dicen sino lo que hagan, yo también estoy de acuerdo en que al final esto se va a parar", ha defendido, al tiempo que ha asegurado que la Junta hará "todo" lo que esté en su mano para "evitar que se rompa más la igualdad y la solidaridad". "Al final se trata de parar esto, no se trata de que lo paren aquellos que no son socialistas, también se trata de ver qué piensa en cada uno de ellos, cada una de las personas que representan al Partido Socialista". Finalmente, Fernández Carriedo ha recordado que Castilla y León ha solicitado la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar esta financiación "singular" a través de un punto específico y ha recordado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, garantizó que "en ningún caso se rompería el principio de negociación multilateral, que nunca se negociaría de forma bilateral y que, por supuesto, nunca se cederían el cien por cien de los tributos a ninguna comunidad autónoma". "No la hemos oído opinar sobre este asunto todavía a mí me gustaría saber qué piensa la ministra de Hacienda sobre ese acuerdo que hemos conocido a primeros de esta semana", ha señalado. Por su parte, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González-Gago, ha recordado que Fernández Mañueco junto a los presidentes de otras diez autonomías han reclamado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, una petición que "ha sido desoída por el Gobierno del Estado". En este sentido, el consejero ha recordado que esta situación ha obligado a la Junta a acudir a la vía judicial y llevar este hecho ante el Tribunal Supremo para que judicialmente obligue a Sánchez a convocar este encuentro.

