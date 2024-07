Mazón, ante las críticas de dirigentes del PSOE al pacto con ERC: "Hay vida en Marte todavía, no perderemos esperanza"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que "solo queda el sanchismo y el socialismo valenciano" para respaldar el pacto entre el PSC y ERC, porque "no he escuchado a ningún otro líder del Partido Socialista de toda España defender esta singularidad". Así, sobre las críticas de dirigentes socialistas al acuerdo, Mazón ha afirmado: "Afortunadamente hay vida en Marte todavía, así que no perderemos la esperanza. A mí me gustaría que esa solidaridad, esa progresividad y esa igualdad entre los españoles la defendieran los socialistas valencianos, pero estoy perdiendo la esperanza". El 'president' se ha vuelto a pronunciar este miércoles sobre el pacto para que Cataluña gestione sus impuestos, a preguntas de los medios de comunicación en las que ha insistido en que el acuerdo es un "golpe de estado fiscal" y un "golpe mortal a la solidaridad en España". El presidente de la Generalitat ha asegurado que el Consell llegará "hasta donde haga falta para garantizar la igualdad que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana merecen como españoles de primera". Mazón ha puntualizado que "es difícil a la vez pronunciarse sobre algo sobre lo que el propio gobierno guarda un extraordinariamente impresentable silencio". "Nos están defendiendo un acuerdo que no nos han contado. Solo sabemos a través de ERC que va a haber un concierto, que va a haber una financiación singular y que se van a gestionar directamente todos y cada uno de los impuestos. Esto es la quiebra de la solidaridad", ha expuesto. "EL AFÁN SEPARATISTA ES POR DINERO" El jefe del Consell ha defendido que "una cosa es hablar de un tramo de IRPF para mayor cogestión o para mayor cogobernanza" y otra "la segregación" y el "separatismo". A su juicio, "esto es la desigualdad por fin consagrada". Mazón ha aseverado que "el afán separatista es por dinero" y "siempre" lo ha sido, no por "una cuestión sentimental de cambiar una bandera por otra", y que por eso "han pedido los indultos" y "por eso la malversación". "El llevarse el dinero de todos lo han convertido en que sea casi gratis. Todo es por gestionar el dinero. De los que hicieron tropelías con el dinero", ha agregado. "Se han llevado nuestro dinero. Es que han sido condenados por llevarse nuestro dinero y ahora quieren quedarse con todo. Este es el golpe de Estado fiscal. Es la consagración de la insolidaridad", ha insistido. Para Mazón, "por primera vez todo el partido Sanchista y todo el sociamismo valenciano y catalán defiende que quien más tenga aporte menos. Decir en España y en Europa que quien más tenga aporte menos es acabar con la solidaridad, acabar con la progresividad y acabar con unos principios fundamentales que habíamos conseguido todos en democracia". El 'president' ha señalado que la Generalitat analizará los pormenores de esta cuestión "cuando se nos anuncie" y que tomará "todas las acciones sociales, institucionales, legales y por supuesto estatutarias que eviten el agravio intolerable a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana que tenemos que asistir a la doble y cruda realidad de ser los peor financiados y por tanto los más agraviados con este golpe de estado fiscal". Mazón ha advertido que "cada día cuesta más esfuerzo" reducir las listas de espera o financiar tratamientos y pruebas como las mamografías o las prótesis de caderas. Así, ha remarcado que "esto no va de grandes discursos políticos, esto va de la sanidad de la gente" y que a él le preocupa esto "y no el sillón de Pedro Sánchez". No obstante, preguntado por una posible moción de censura, ha señalado que eso es algo en lo que no había pensado porque a él lo que le interesa es que "cada día cuesta más defender la sanidad de los valencianos". Sobre si se plantea hablar con todos los presidentes de las CCAA para pedir una conferencia de presidentes, Mazón ha recordado que ha puesto un recurso contencioso administrativo por su no convocatoria. "¿Usted se imagina cualquier país moderno de Europa en el que para que los presidentes autonómicos hablen con el presidente del Gobierno tengamos que ir a un contencioso administrativo?", ha preguntado. "Lo hemos pedido por escrito, lo hemos pedido verbalmente, se lo hemos trasladado al PSOE y al gobierno de España en numerosas ocasiones, lo hemos hecho con firmas conjuntas y cumpliendo el reglamento de las conferencias de presidentes y hemos tenido que poner en marcha un contencioso administrativo. Esta es la democracia, esta es la España de Sánchez, en la que tenemos que irnos a los tribunales para poder hablar", ha lamentado. Para el jefe del Consell, esta situación es "una locura" y "un dislate".

