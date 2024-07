Aragón presenta un recurso para exigir la Conferencia de Presidentes

El Gobierno de Aragón ha presentado un recurso contencioso administrativo para exigir la celebración de una reunión de la Conferencia de Presidentes, iniciativa procesal que el Ejecutivo mantendrá hasta que se confirme la convocatoria del evento. Lo ha autorizado esta mañana el Consejo de Gobierno. La vicepresidenta del Gobierno regional, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo, ha dicho que otras comunidades autónomas han presentado ya el recurso y que Aragón lo mantendrá hasta que no reciba la convocatoria oficial de la Conferencia. "No tenemos muchas razones para otorgar credibilidad a los anuncios y declaraciones que a veces nos han llegado desde el Gobierno de España". "Lamentamos tener que llegar a este tipo de procedimiento" ante "la inobservancia" del reglamento de la Conferencia de Presidentes por parte del Gobierno de España, ha continuado Vaquero. Ha señalado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha estado tratando algunos asuntos "de forma bilateral" con sus socios y "el tema más flagrante es el de la financiación autonómica", añadiendo que la Conferencia de Presidentes "se debería haber celebrado hace mucho tiempo". Vaquero ha considerado que si Sánchez quisiera llegar a acuerdos con las comunidades autónomas "se estarían celebrando con normalidad" las Conferencias de Presidentes, pero "hay una clara intención de huida, de ignorar los intereses de gran parte de los españoles", comentando que la financiación autonómica "sirve de percha para todo el resto, como las infraestructuras y otras inversiones", de ahí la conveniencia de reunir a la Conferencia. Ha traslado que el Gobierno de Aragón comparte el posicionamiento del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en relación a la defensa del principio de igualdad entre españoles y ha manifestado que el PSOE Aragón debería tener un posicionamiento "contundente e inequívoco" en el mismo sentido, "más allá de los tuits" de su secretario general, Javier Lambán. Vaquero se ha expresado así en referencia al recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra la ley de amnistía y los acuerdos de Pedro Sánchez con sus socios independentistas. FRENTE COMÚN La vicepresidenta ha propuesto crear "un frente común" en este tema porque "es un ataque a todos los españoles, salvo a los privilegiados" por el acuerdo PSOE-ERC para la financiación singular de Cataluña y "se pone en jaque el Estado de Derecho y la democracia saltándose todas las líneas rojas, y se modifica de facto la Constitución". Ha apostillado que la obligatoriedad de convocar la Conferencia de Presidentes dos veces al año "es clara". "La convocatoria se tiene que hacer al menos con 20 días de antelación y ha habido ya una demanda expresa por parte de 10 presidentes de comunidades y de ciudades autónomas, en este caso los presidentes de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias", ha continuado. REGLAMENTO DE LA CONFERENCIA El Ejecutivo aragonés expresa que el artículo 4 del Reglamento de la Conferencia de Presidentes prevé que este órgano se reunirá al menos dos veces al año y su convocatoria corresponde al presidente del Gobierno, ya sea por propia iniciativa, a petición del Comité preparatorio o a petición de diez presidentes de Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto. "De dicho precepto resulta clara la obligatoriedad para la Administración General del Estado, a través de su presidente, de tal convocatoria". A juicio del Gobierno de Aragón, "resulta evidente que el presidente del Gobierno de España ha incumplido su obligación legal de convocar la Conferencia de Presidentes durante el año natural 2023 cuando está obligado a hacerlo al menos en dos ocasiones". Según el reglamento, tiene la obligación de hacerlo con una antelación de al menos 20 días naturales de antelación. En este caso, además, cuenta con la demanda expresa de más de diez presidentes de comunidades y ciudades autónomas, presentada el 24 de noviembre de 2023, en lo que supone otro de los supuestos en los que el presidente del Gobierno de España se halla obligado a efectuar la citada convocatoria. En esa fecha se solicitó al presidente del Gobierno de España la celebración de la Conferencia de Presidentes mediante un escrito presentado y rubricado conjuntamente por los presidentes de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Murcia, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. No obstante, tal requerimiento no fue atendido. Posteriormente, el 24 de abril de 2024 se volvió a reclamar el cumplimiento de la obligación de la convocatoria, petición que tampoco ha sido atendida. Además, el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón remitió dos cartas, individualizadas, dirigidas al presidente del Gobierno de España –-fechadas el 13 de diciembre de 2023 y el 21 de enero de 2024-- en las que le solicitó igualmente la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Dada su desatención a las solicitudes presentadas por más de diez presidentes de comunidades y ciudades autónomas y al transcurso de los plazos en que resulta preceptiva tal convocatoria, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, remitió el pasado viernes 26 de julio un informe-propuesta a la Dirección General de Servicios Jurídicos solicitando el ejercicio de acciones judiciales pertinentes para exigir el cumplimiento de la obligación de convocatoria de la Conferencia de Presidentes por parte del presidente del Gobierno de España.

