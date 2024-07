López Miras anuncia medidas judiciales si se confirma el acuerdo económico entre PSC y ERC que "afecta a todos"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este martes que si se confirma el acuerdo económico entre PSC y ERC que "afecta a todos", Murcia va a utilizar "todas las herramientas" que estén a su disposición, tanto jurídicas, institucionales como políticas. López Miras, quien ha visitado junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, Caravaca de la Cruz con motivo de la celebración del Año Jubilar, ha calificado el acuerdo como "gravísimo" porque aunque es un acuerdo entre el PSC y ERC lo "asume el gobierno de todos los españoles", es decir, afecta a todo el país. "Un acuerdo cuyo eje es la financiación y el régimen fiscal de todos los españoles lo están decidiendo en Cataluña los independentistas catalanes y los socialistas catalanes", ha criticado López Miras, quien ve como único objetivo "que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno". Ha insistido en que "todas las decisiones que está tomando el Gobierno no se basan en el interés de todos los españoles, ni que sean buenas para el conjunto de España, sino en decisiones que supongan la supervivencia de Sánchez como presidente del Gobierno". Y esta situación, ha lamentado, "se resume en que quieren pagar con el dinero de los murcianos, de todos los españoles, que Sánchez siga en la Moncloa". "Esto es inadmisible, es romper el régimen común que lleva rigiendo en España durante las últimas cuatro décadas, es vulnerar la Constitución, cargarse el principio de solidaridad y el principio de igualdad", ha resaltado el presidente murciano, quien ha advertido que no lo va a permitir y va a poner en marcha todas las herramientas jurídicas, institucionales y políticas para evitarlo. "No vamos a permitir que con el dinero de los murcianos se pague que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno", ha concluido López Miras.

