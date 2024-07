Nuno Gallego, de la nada al 'chico Netflix' de moda

Silvia García Herráez

Madrid, 28 jul (EFE).- Lleva poco tiempo inmerso en el mundo de la interpretación, de hecho su salto televisivo fue el pasado año con ‘UPA Next’ (Atresplayer Premium). Ahora se ha convertido en el ‘chico Netflix’, donde se encuentra rodando ‘Olympo’ y estrena, por partida doble, la serie ‘Clanes’ y el final de ‘Élite’, donde interpretará al controvertido Héctor Krawietz.

Gallego (Ourense, 2001) cuenta que el papel para la última temporada de ‘Élite’ (ya disponible en la plataforma) no fue “nada fácil conseguirlo”, ya que la serie tiene unos procesos de casting “larguísimos” y él estaba en medio del rodaje de ‘Clanes’ -ficción sobre narcotráfico en la que comparte reparto con Clara Lago y Tamar Novas- en Galicia y tuvo que bajar a Madrid en tren y luego volver a subir, lo que califica de “duro”.

“Al final oportunidades como esta solo pasan una vez en la vida y estar en ‘Élite’, aunque fuera en la última temporada para mí era un sueño. Entrar en ese universo, con tantas historias, tantos personajes, es fantástico, no podía dejar pasar una oportunidad así”, afirma a EFE en una entrevista.

Da vida a Héctor, un chico de clase alta que llega a la serie adolescente española con su hermana Emilia, encarnada por Ane Rot, para arrasar con todo. Ambos han creado la Alumni, una asociación de alumnos dentro de Las Encinas, y a la que tan solo unos privilegiados pueden pertenecer. Él, por su parte, es un tipo retorcido y controvertido que se ha ganado el título de “villano del instituto”.

“Me han hecho un regalo con mi personaje. Me encantó porque es hacer algo muy alejado de mí, ciertamente tiene una especie de psicopatía, que parece que está casi loco. Es muy controversial por su manera de pensar, su política y la manera en la que entra tan extrema, viene con ganas de liarla. Al final es como un villano, tiene una parte oscura, y tengo ganas de ver lo que dice la gente”, apunta.

De esta manera, Gallego ve cumplir uno de sus sueños de niño, pues él desde bien pequeño sabía que se quería dedicar a la interpretación. Con tan solo 11 años se enamoró del teatro, cuenta que sintió un “flechazo” el día que vio a su tía Miryam Gallego (‘Águila Roja’, ‘Sequía’) actuando sobre las tablas.

Por eso decidió entrar en la Escuela de Arte Dramático municipal de Madrid, donde realizó papeles en diversos ámbitos del teatro, tanto musical como textual; y más tarde se graduaría en Artes Escénicas e Historia del teatro y la literatura en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (la RESAD).

“Me está gustando mucho la parte audiovisual, me está sorprendiendo para bien, porque la verdad es que ese no era mi objetivo, yo siempre quise ser actor de teatro. Vengo respaldado con mucha formación en este mundo, también por mi tía que es actriz, y siempre me han contado cómo es. Pero cada vez más me voy enamorando de este mundillo”, confiesa.

Hace unos días, Netflix develaba el trailer de ‘Olympo’, la próxima apuesta adolescente de la plataforma -de los mismos productores que ‘Élite’- sobre un grupo de deportistas capaces de todo por llegar a lo más alto y en el que se podía ver a Gallego como uno de sus integrantes.

“Estamos rodando la serie y hemos tenido mucha preparación deportiva. Hemos hecho mucho rugby, natación y entrenamiento de gimnasio. Al final es algo muy duro, pero que va a dar sus frutos. Va a ser una serie muy potente”, avanza.

Asimismo, el actor gallego tiene por estrenar el drama romántico ‘Sigue mi voz’, una adaptación del libro de Ariana Godoy que llega a Prime Video el 14 de febrero y un pequeño papel en la ficción ‘Animal Salvaje’, cuyo protagonista principal es Luis Zahera. EFE

