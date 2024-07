Maialen: " Seguramente serán mis últimos Juegos pero los vivo muy en el presente"

París 28, jul (EFE).- La piragüista española Maialen Chourraut señaló este domingo, tras quedar duodécima en la final de K1 de París 2024 que seguramente serán sus "últimos juegos" pero que los vive "muy en el presente".

"Seguramente serán mis últimos Juegos, pero los vivo con que estoy en esta competición, los vivo muy en el presente", dijo la triple medallista olímpica.

Chourraut añadió que casi seguro que será su "última bajada en unos olímpicos haciendo eslalon", pero no su "último minuto remando una piragua de K1".

La deportista de 41 años habló de ese error tempranero que le ha dejado sin opciones al podio, "la puerta dos" que recalcó que la tiene "cruzada".

"No sé si os habéis fijado, pero tanto en la primera manga, la segunda, la semifinal y la final no he conseguido hacerla bien en ninguna de las bajadas”, agregó.

La vasca confesó que en los entrenamientos tampoco le salía y que han “ trabajado lo máximo las trayectorias posibles”, pero mientras que el resto lo hacía bien, ella no.

"Me siento afortunada de todo el apoyo, de tener tanta afición aquí, de sentir todo el calor durante todos estos años y al final soy una privilegiada de poder vivir esta experiencia", manifestó pese a su decepción.

Chourraut también mencionó que aún tiene el kayak cross por delante en estos Juegos y que “ahora toca descansar un poquito y analizar los vídeos de entrenamientos y coger la piragua de plástico". EFE

hsg/jl