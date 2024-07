La presidenta de Cantabria pide unidad para avanzar y defender "una nación de iguales"

Puente San Miguel (Cantabria), 28 jul (EFE).- La presidenta de Cantabria , María José Sáenz de Buruaga, ha dicho que su comunidad está "en una primera etapa de transformación" en un camino que "es largo aún", y ha pedido unidad y "diálogo político y social" para avanzar y defender "una nación de iguales".

"Nos hallamos inmersos en la etapa inicial de un profundo cambio en la vida de Cantabria que será un cambio para bien, un gran salto adelante", ha garantizado, antes de afirmar que "nadie sobra en este camino" hacia "una Cantabria pujante y próspera con más oportunidades para todos", pero que también necesita un Gobierno central "que funcione".

En su discurso en el Día de las Instituciones en Puente San Miguel (Cantabria), en el que han protestado pensionistas y otros colectivos contra el modelo de desarrollo regional y la masificación turística, la jefa del Ejecutivo ha manifestado que "las expectativas de crecimiento económico y del empleo son alentadoras" y que hay en marcha un volumen de inversión pública "sin precedentes". A la vez, ha asegurado, "el horizonte de las inversiones privadas se ensancha cada día".

Buruaga ha advertido, no obstante, de que para avanzar Cantabria necesita un Gobierno central "que también funcione" y que no "sea un obstáculo" por "su debilidad" y "sus concesiones a los independentistas". "Si no se respeta y no se atiende a Cantabria este Gobierno no se va a quedar callado ni parado", ha remarcado.

La presidenta ha señalado así que se rebelará ante lo que se tenga que rebelar para defender que Cantabria tenga "el mismo trato, los mismos derechos, las mismas inversiones y las mismas oportunidades que los demás".

"La situación política del país nos afecta y nos incumbe, porque la quiebra de la igualdad entre españoles y la solidaridad entre regiones puede dar lugar a una España a dos velocidades donde se pretenda relegar a nuestra comunidad autónoma", ha alertado.

Pero Cantabria, ha dicho Buruaga, va a luchar, entre otras cosas, por mantener su situación en la financiación autonómica porque "no puede perder un solo euro de la financiación que recibe".

En el acto, también han intervenido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, y el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, además de Serafín Fernández, en representación de las Casas de Cantabria, distinguidas con el título de Merino Mayor de los Nueve Valles. EFE

