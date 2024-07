Carlos Coloma: "No hay dos sin tres, será difícil, pero vamos a por medalla"

Carlos de Torres

París, 28 jul (EFE).- "No hay dos sin tres", asegura Carlos Coloma, técnico y mánager desde el BH Coloma Team de David Valero y Jofre Cullell, los dos representantes españoles en la prueba de BTT de los Juegos Olímpicos de París. El medallista de bronce en Río concretó sus sueños de niño en Brasil, y con el convencimiento, el trabajo y el sacrificio por bandera, espera que sus discípulos suban al podio este lunes.

.- Pregunta.- ¿Qué supuso para usted la experiencia en los Juegos de Pekín, Londres y Rio?.

.- Respuesta.- Tanto en mi carrera deportiva como en el aspecto personal supuso culminar todo el esfuerzo que fui acumulando desde niño, que era el sueño olímpico, y en especial traer una medalla para España.

. P.- Y en Río despertó del sueño con la medalla de bronce

. R.- En Río 2016 fue la culminación. Antes, en Londres 2012 fui sexto, vi la medalla cerca. LLevaba desde los 17 años soñando con ganar un Mundial o una medalla olímpica. Sabía desde esa edad que era posible, que lo podía conseguir. La prueba olímpica es más mental que física, y creía en mis posibilidades.

.P.- Su entrada en meta en Río fue sonada.

. R. Al cruzar la meta vi que no venía nadie e hice esa famosa entrada poniendo las manos entre las piernas. Fue también un gesto con el público porque me ayudaron mucho, escuchaba "Vamos Coloma". Brasil es desde entonces mi segundo país, fue como correr en casa. Quise decir: "Aquí están mis ....". Despues de 35 años de trabajo lo logré....

EL AUTOCONVENCIMIENTO ES LA CLAVE DEL ÉXITO

.P. El sacrificio y la lucha han sido siempre sus banderas.

.R. El autoconvencimiento es la clave del éxito. Todo el sacrificio compensó el esfuerzo de amigos, familia, patrocinador.. Aquello 5 segundos de la linea de meta de Río fue algo incomparable, algo que resume toda una vida personal y deportiva. El deporte es el reflejo de uno como persona, hermano, padre, marido. Para conseguir un reto hace falta trabajo y sacrificio, esa es la clave de la vida. Hay que tener sueños accesibles y convencerse de que se pueden lograr.

.P. ¿La medalla de bronce le cambió la vida?

.R. Si, por completo. Me abrió abanicos de posibilidades, muchos contactos, a nivel de prensa mucha repercusión, empecé a dar charlas, cursos de motivación en empresas. Me llamaron de muchos sitios, se me abrió un mundo. Fui al concurso "Pasapalabra" dos veces, incluso fui con mi abuelo, y el presentador, Christian Gálvez, paró el programa y le dejó a mi abuelo que mandara un saludo a mi abuela.

VALERO ES LA PERSEVERANCIA, CULLEL "UN MÁQUINA"

P. Ahora es el director del BH Coloma Team y entrenador de los dos representantes españoles en la prueba de BTT, David Valero, medallista de bronce en Tokio, y Jofre Cullell. ¿Qué opciones tienen en París?

.R. Valero ya demostró en Tokio lo que puede hacer, dejó claro que con trabajo y confianza se puede conseguir cualquier cosa. Estamos en París con dos bazas, ambos unidos por el trabajo mental y la labor de equipo. Yo fui medallista, Valero también y no hay dos sin tres, hay opciones abiertas.

.P. El listón en BTT está muy alto. ¿Cuales son los pronósticos más realistas?

. R.- La posición de Cullell debería estar entre los puestos 4 y 10. pero a adrenalina te puede hacer ganar. Habrá grandes rivales, como Nino Schurter y otros 4-5 de primera final. Valero estaría en esa horquilla también, pero es una carrera y no cuento lo demás, vamos a luchar por todo, incluso por el oro.

.P. Vuelve a unos Juegos, pero esta vez como técnico y preparador de Valero y Cullell.

. R. Soy su entrenador en el BH Coloma Team, pero el trabajo que hacemos sirve para sumar dentro del equipo técnico de la Federación.

.P. ¿Cómo definiría a Valero y Cullell?

.R. Valero es la perseverancia y Cullel es "El Máquina". En Tokio se clasificó el 15 con 21 años. Le quería fichar desde hacía 4 años y lo logré. Tiene mucha calidad, juventud y explosividad. Tiene todo por hacer, y además está con Valero al lado, quien le controla. Yo le cuido, es un poco introvertido, reservado. Valero es más metódico.

.P. El 29 de julio puede cambiar sus vidas.

. R. El objetivo es hacer todo por la medalla, pero si no lo consiguen, otra vez será. Cullel tiene más futuro por delante, y a Valero le veo en las últimas semanas más centrado de lo habitual. La presión la maneja bien, sabe que se van a fijar en él. Yo, como mánager, le cuido para que le llegue lo que tiene que llegar.

.P. ¿Qué puede explicar del circuito de la prueba olímpica?

.R. Entrenamos en el escenario y nos va muy bien. Por fisiología se adapta bien al tipo de corredor que es Valero. Tiene dos subidas que le convienen. No es el típico circuito de Copa del Mundo, éste es más revirado, el terreno está prensado, es rápido. Además tiene una bici de 10,5 kilos, adaptada a su talla, ideal para circuitos rotos. No tiene la técnica de Schurter, pero se adapta bien. A Cullel también le conviene. EFE

