Almeida exige a Sánchez que "respete" las decisiones del juez y no se dedique a "intimidar"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "respete" las decisiones del juez Juan Carlos Peinado y no se dedique a "imtimidar". Así lo ha expresado este viernes ante los medios de comunicación después de que el fiscal del caso en el que se investiga a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios haya recurrido la resolución del juez por la que acordaba la declaración como testigo del presidente del Gobierno. Alega que esa diligencia "no es necesaria para los fines de la investigación que se supone en curso". "Lo que no puede ser es que desde el Gobierno de España y desde tantos ministros que ya son numerosos se esté atacando al juez como se está atacando y se estén diciendo las barbaridades que se estén diciendo", ha criticado el primer edil. Así, considera que en un Estado de Derecho si no te gusta lo que hace un juez "se recurre y punto" y no se debe "intimidar".

Compartir nota: Guardar Nuevo