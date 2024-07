Moreno sugiere que Moncloa o Ferraz quieren que se hable del "pasado oscuro" de los ERE para "tapar" citación de Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sugerido este jueves que "Moncloa" o "Ferraz" --en alusión a la Presidencia del Gobierno o a la dirección federal del PSOE-- están interesados en que se hable del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que forma parte del "pasado oscuro" del PSOE, para "tapar" otros casos como el de 'Koldo', el de la directora cesada del Instituto de las Mujeres, Isabel García, o la citación para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo en el caso en el que se investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así lo ha venido a señalar el presidente de la Junta y del PP andaluz en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y en respuesta al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que ha utilizado su pregunta al jefe del Ejecutivo regional para pedirle que aclare si respeta las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que han estimado parcialmente recursos de amparo de condenados por los ERE como los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Juanma Moreno se ha declarado "sorprendido" de que "la última pregunta" del periodo de sesiones que ahora acaba en el Parlamento andaluz, dirigida a él por parte del "principal grupo de la oposición", se centre en "remover el pasado más oscuro del PSOE", en referencia al caso de los ERE, "habiendo problemas en Andalucía como los hay. "En términos de estrategia electoral, denles un diez al que haya diseñado esta estrategia, porque es para mantenerlo durante muchos años", ha ironizado Juanma Moreno antes de señalar a Espadas que lo considera "un hombre inteligente", por lo que sabe "que esto no viene" de él, sino "de arriba, de Moncloa, de Ferraz, y sólo tiene una razón de ser", y es "tapar el 'caso Koldo', el caso de la directora del Instituto de las Mujeres, el caso de que el presidente del Gobierno ha sido citado a declarar". "Eso es lo que se está tapando aquí hablando del pasado de Chaves y Griñán, no tiene otra razón", ha sostenido el presidente de la Junta, que ha subrayado que el caso de los ERE ha sido el de "la mayor vergüenza que ha vivido el conjunto de los andaluces en la historia reciente", por lo que ha recomendado a Espadas que, "lejos de remover páginas oscuras del pasado socialista", se centre "en el porvenir de esta comunidad". ESPADAS PIDE A MORENO QUE ACLARE SI "ACATA" SENTENCIAS DEL TC En su primera intervención, el también presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Espadas, ha instado a Moreno a aclarar que "acata" las sentencias del TC sobre los recursos de amparo de condenados por la 'pieza política' de los ERE, "le guste o no el contenido" de esas resoluciones, y le ha afeado la "deslegitimación" del TC que, en su opinión, han trasladado consejeros del Gobierno andaluz con sus declaraciones sobre esos fallos de la corte de garantías. Moreno ha respondido a Espadas que, "como no puede ser de otra manera", respeta "al conjunto de las instituciones" que componen el Estado español, como "siempre" ha hecho, y "a todos los magistrados que hay en el Tribunal Constitucional, en la Audiencia Provincial de Sevilla, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en el Tribunal Supremo", ha añadido el presidente antes de apostillar que también respeta "a los magistrados de instrucción que hacen su trabajo", como Juan Carlos Peinado o Mercedes Alaya, a quienes los socialistas "no respetan en absoluto", ha advertido el presidente 'popular'. Espadas ha replicado a Moreno que si respeta las decisiones del TC, por qué desde el Gobierno andaluz "siguen afirmando lo que el Tribunal Constitucional ha anulado", y "siguen diciendo, después de conocidas las sentencias" del tribunal de garantías, que "hubo una trama corrupta, una confabulación política, como dijeron desde el principio, que hubo una trama para defraudar recursos públicos, para montar un sistema de ayudas", y que representantes socialistas "defraudaron y robaron 680 millones de euros a los parados andaluces". "Eso es falso y lo ha dejado claro el Tribunal Constitucional", ha aseverado Juan Espadas, quien ha proclamado que "no ha habido ningún complot del Partido Socialista ni de los Gobiernos socialistas para defraudar dinero público a los andaluces", y ha advertido a Moreno de que "tiene dos opciones, o se declara antisistema y no respeta las sentencias del Constitucional o, si las acata, tiene que dar instrucciones claras para que dejen de decir las barbaridades que dicen, los 'tuits' que ponen". En ese punto, ha animado a Moreno a decirle al secretario general del PP-A, Antonio Repullo, que "deje de decir exactamente que los socialistas hemos robado 680 millones de euros a los parados andaluces", porque, "si sigue diciéndolo, está mintiendo", según ha enfatizado el líder del PSOE-A, que ha remarcado en ese punto que desde su partido tienen "preparadas" demandas contra representantes del PP y Vox por presuntas injurias y calumnias. Espadas ha espetado a Moreno que en el PP-A siguen "viviendo del cuento de los ERE", y "lo que tienen" que hacer es "gobernar Andalucía, gestionar los problemas reales de la gente, afrontar de verdad por qué la sanidad pública está hecha un desastre", y ha concluido remachando que el presidente "está encantado de conocerse, pero los andaluces estamos cada vez más hartos de su incapacidad de gestión". "EL MAYOR FRAUDE DE DINERO PÚBLICO DE LA HISTORIA" Moreno ha respondido al líder socialista insistiendo en que el caso de los ERE "es el mayor fraude de dinero público de la historia", cifrado "en 680 millones" de euros, "como dijeron la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, y como el Tribunal Constitucional no ha dicho lo contrario", ha abundado. De igual modo, ha remarcado que el TC "no ha absuelto a nadie", los "efectos de la sentencia de amparo son limitados" y "se mantienen los delitos de prevaricación, de malversación, en la mayoría de los casos", por lo que el Constitucional "no ha puesto fin al caso ERE", sino que ha ordenado "la retroacción de actuaciones para que la Audiencia Provincial vuelva a emitir otra sentencia". Además, Moreno ha subrayado que el TC "no ha dicho que no hubo fraude" con los ERE, y ha defendido que existió una "trama política, como establece la sentencia de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo" en relación a este caso que "sigue vivo con 134 causas abiertas", según ha puesto también de relieve el presidente. En ese punto, Moreno ha destacado que, "la semana pasada, el exalcalde socialista de Los Palacios" (Sevilla) fue condenado tras recibir "una ayuda de 700.000 euros del 'fondo de reptiles' para construir un centro ecuestre que nunca se hizo". De igual modo, el presidente ha preguntado "qué le va a decir a la Audiencia Provincial" de Sevilla "si vuelve a condenar a los que han sido condenados", y si en el PSOE "volverán a expulsar a Chaves y a Griñán" si se da ese caso. "Por mucho que quieran reescribir la historia, la historia ha sucedido, se defraudaron 680 millones de euros de fondos públicos para dárselos a empresas que les interesaban, sin criterio", por lo que se cometió "un enorme fraude" y "un caso gravísimo para la imagen y reputación de Andalucía", ha concluido manifestando Juanma Moreno en su réplica a Juan Espadas.

