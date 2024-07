José Manuel Ruiz: “No cierro la puerta a Los Ángeles 2028”

Granada, 25 jul (EFE).- El palista José Manuel Ruiz, que ha hecho historia en el deporte español al clasificarse para disputar en París 2024 sus octavos Juegos Paralímpicos, aseguró este jueves que en la cita francesa se exige “luchar por las medallas” y afirmó que no cierra la puerta a una novena participación paralímpica en Los Ángeles 2028.

Ruiz, de 46 años, agradeció en una rueda de prensa “la sensibilidad y el creer en el proyecto” de sus patrocinadores porque, según dijo, sin ellos sería “imposible” haber logrado “un hito en el deporte español”, ya que antes sólo acudió a ocho Juegos Olímpicos o Paralímpicos con España el marchador Jesús García Bragado y esa cifra no la ha alcanzado ningún jugador del mundo de tenis de mesa.

“Tras Tokio 2020 hubo momentos complicados, aparecieron las dudas y me sentí abandonado por parte del Comité Paralímpico al perder todo tipo de ayudas. Tuve una conversación con David Corral, director técnico de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, y nos planteamos vivir unos Juegos como el niño de 17 años que fue a Atlanta 96”, explicó el granadino.

Ruiz dejó claro que “sigue sin existir apoyo del Comité Paralímpico” porque “ellos tienen un baremo en función de unos resultados y, si no lo cumples, te quedas sin ayuda, da igual las circunstancias que hayan pasado o que hayas tenido una lesión grave”.

“Si no lo cumples, te quedas fuera a nivel económico y de medios como médicos o fisios”, censuró el palista de Guadix, quien cree que “en los momentos más complicados es cuando más conclusiones sacas”.

Sobre Tokio 2020, recordó que acudió en “circunstancias difíciles tras una operación completa del tendón de Aquiles”, por lo que “era imposible luchar por las medallas y en esa ocasión la medalla era estar allí”.

“Desde entonces he disfrutado cada torneo, cada entrenamiento y cada competición que ha llevado a este hito histórico. Siempre me he exigido luchar por las medallas y eso no me ha hecho disfrutar de un evento como los Juegos como se merecen”, reconoció.

De cara a París, Ruiz se ve “competitivo para ganarle a cualquier rival”, a pesar de que “a los Juegos van los mejores, todos son muy complicados y es a vida o muerte, ya que no hay grupos”.

El palista granadino recalcó, sin embargo, que no le va a "regalar nada" a sus rivales y que va a "jugar con el hecho de que ninguno" de ellos "va a competir en sus octavos Juegos", y añadió: "Me tienen que ganar a mí y a ellos mismos”.

“No puedo decir que son los octavos Juegos y los últimos. Va a depender también de mis sensaciones cuando acaben los Juegos, de si he sido competitivo. No necesitas motivación para ir a los Juegos, la necesitas para los cuatro años que transcurren entre unos y otros para ir entrenar cada día, y acudir a los torneos para clasificarse”, detalló.

“Si todo se da, sigo teniendo apoyo de mis patrocinadores y las lesiones me respetan, no cierro la puerta a Los Ángeles 2028”, resaltó Ruiz, que fue abanderado español en Rio 2016 y cuenta en su haber con cinco medallas paralímpicas. EFE

