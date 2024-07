El presidente de Canarias afirma que la paralización de los PGE de 2025 crea "incertidumbre"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este jueves que la no aprobación de la senda de déficit del Gobierno central en el Congreso de los Diputados, que conlleva a una paralización de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, lo que genera es "incertidumbre" y limita la prestación de servicios. Clavijo, en declaraciones a los periodistas cuando ha acudido a la inauguración del Centro de Rehabilitación Psicosocial en Tenerife y al ser cuestionado por la posición de Junts ante el votación de la senda del déficit del Ejecutivo central, consideró que todo ello se enmarca en el "proceso de negociación de la Presidencia en Cataluña", que está haciendo que "no" se puedan alcanzar ciertos acuerdos. Todo, recordó, cuando España ya tiene los presupuestos prorrogados en 2024, por lo que manifestó que "todo eso lo que hace es perjudicar al ciudadano porque al final tienes incertidumbre, no puedes generar un escenario", ya que indicó que su gobierno trabaja en las cuentas de 2025 pero ante la situación actual hay determinados capítulos del presupuesto de inversiones que "no se pueden ejecutar con los presupuestos prorrogados", insistiendo que todo esto lo que genera "es incertidumbre". Así calificó de "mala noticia" el que "no se haya aprobado la senda" de gasto porque ampliaba el techo de gasto y, por ejemplo, en Canarias, que es "la comunidad autónoma más saneada de todo el Estado", le limita a "seguir prestando servicios públicos" ante el "encorsentamiento de la regla de gasto". "Somos los menos endeudados, somos de las pocas que hemos cerrado este primer semestre con superávit, y, desde luego, una vez más, el ambiente en Madrid parece que contamina y salpica todo, y así nos estamos convirtiendo en un problema para los ciudadanos, más que la solución", concluyó.

