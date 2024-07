Abascal, sobre la petición de declaración por escrito de Sánchez: "No debe ser tratado con ningún tipo de distinción"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado que su formación no es partidaria de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preste declaración como testigo el 30 de julio ante el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, argumentando que "no debe ser tratado con ningún tipo de distinción". "El juez querrá preguntar, querrá repreguntar y las acusaciones también tendrán que hacerlo y, por tanto, creo que no debe ser tratado con ningún tipo de distinción", ha sostenido Abascal en una entrevista este miércoles en Trece TV, recogida por Europa Press, esperando que el juez "no conceda" la petición de Sánchez. En cuanto a si cree que el presidente del Ejecutivo podría acabar siendo también investigado como ha sucedido con algunas de las personas relacionadas con el caso de Begoña Gómez que en principio aparecieron como testigos y finalmente han terminado siendo investigados, Abascal ha señalado que precisamente eso es lo que su partido está intentando que se investigue y por lo que se personan como acusación "en todo" lo que pueden. Por todo ello, Abascal ha augurado que Begoña Gómez "acabará sentada en el banquillo con una acusación" y ha dicho esperar que "no sea solo contra ella" sino también contra el presidente del Gobierno. En este contexto, el dirigente de Vox ha recalcado que el Gobierno es "directamente ilegal" y que ha "trasladado el golpe de Estado de 2017 cometido desde la Generalitat de Cataluña al Palacio de la Moncloa".

