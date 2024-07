Murcia va a presentar un recurso contencioso administrativo para que Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este martes que Murcia va a presentar un recurso contencioso administrativo para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cumpla con su obligación y convoque ya la Conferencia de Presidentes". López Miras, a preguntas de los periodistas tras la recepción a niños y profesionales que participan en las XXXV Jornadas de formación en hemofilia, ha lamentado que Sánchez "no la haya querido convocar por voluntad propia", saltándose el reglamento, por lo que se ve obligado a presentar este recurso para que la convoque "porque se lo dice un juez". El presidente murciano ha asegurado que "ya no podemos seguir así". Después de un año desde las elecciones generales se le ha pedido reiteradamente que se convoque la Conferencia de Presidentes para poder hablar de temas que "son importantes, desde el diálogo, desde el acuerdo, desde la voluntad de negociar cuestiones en las que todos nos tenemos que poner de acuerdo". Sin embargo, ha criticado, "él no ha querido, nos da la espalda e incumple el reglamento de esa Conferencia de Presidentes". Por tanto, ha reiterado, "tendremos que acudir a la justicia, vamos a presentar un recurso contencioso administrativo para que se pueda cumplir el reglamento de la conferencia y para que el presidente del Gobierno nos convoque a todos los presidentes de las comunidades autónomas". "El Gobierno del Partido Socialista da la espalda a las comunidades autónomas mientras que sólo se reúne con una, con los independentistas catalanes, que son los que hacen que él siga siendo presidente del Gobierno", ha lamentado. López Miras ha recordado que en abril doce presidentes de comunidades más los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla "solicitamos por segunda vez que nos reuniese a los presidentes de las comunidades autónomas, que nos sentase en la misma mesa y que hablásemos de cuestiones tan importantes como la Ley de Extranjería, la cuestión migratoria, el modelo de financiación autonómico, un pacto nacional del agua, entre otros". "Cuestiones que son de Estado, que requieren del diálogo, de la negociación, de una voluntad de acuerdo que, desde luego, el Gobierno de Sánchez no tiene", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo