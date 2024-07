De las Heras (Vox) insta a "ser valientes": "No vamos a ser cómplices de la política migratoria del PP"

La presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, ha instado este viernes a afiliados y simpatizantes, en el 'sopar a la fresca' de apoderados del partido en Inca, a ser "valientes" porque Vox "no va ser cómplice de la política migratoria del PP". En una nota de prensa, Vox ha informado que unas 500 personas participaron este viernes noche en el 'sopar a la fresca' de apoderados de la formación, celebrado en los exteriores del bar Polígono de Inca. Según la formación, este 'sopar a la fresca' se desarrolló dentro de un gran ambiente de alegría y camaradería, donde todos los presentes pudieron disfrutar del típico pa amb oli, con la presencia de una amplia representación de afiliados, simpatizantes, coordinadores de diferentes municipios y los miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) --Patricia de las Heras, presidenta; Fulgencio Coll, vicepresidente; Toni Gili, secretario general; y los vocales, Gabriel Le Senne y Antonio Salvá--. Patricia de las Heras se dirigió a todos los presentes, agradeciendo la labor desarrollada por todos los apoderados que, durante la jornada de elecciones al Parlamento Europeo, velaron por los intereses de Vox en cada uno de los colegios electorales, al tiempo que dio las gracias por el trabajo realizado a los anfitriones, los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Inca, Fanny Blasco, Eva Maria Caminero y Mauricio Martín, junto a un nutrido grupo de simpatizantes y afiliados de Vox en Inca. La presidenta de Vox en Baleares no quiso asimismo perder la ocasión para referirse a la controversia generada por el reparto de menores, señalando que esta formación "no va a ser cómplice de la política migratoria del PP". "Una política", la del PP, "que crea inseguridad en las calles", continuó. "El PP, pactado con el PSOE, regularizará a medio millón de migrantes que se convertirán en dos millones, ya que la regulación generará un efecto llamada", criticó De las Heras, mostrándose convencida que Vox está "en el lado correcto". Por este motivo, la presidenta de Vox en Baleares pidió a afiliados y simpatizantes que "sean valientes", porque "el PP está temblado, están asustados", concluyó.

