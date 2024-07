Urtasun afirma que el Gobierno derogará "toda la Ley Mordaza" y no solo el artículo 36

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que el Gobierno derogará "toda la Ley Mordaza" y no solo el artículo 36, sobre las sanciones por el uso no autorizado de imágenes que afecta a los periodistas. Lo ha dicho este viernes en una entrevista en 'Els Matins' de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha recordado que así lo recoge el acuerdo de gobierno que firmaron PSOE y Sumar. Ha señalado que los ciudadanos no entenderían que en un plan de regeneración democrática dejasen "sin tocar", por ejemplo, las condenas que han llevado a artistas a prisión, y ha afirmado que este plan tiene que estar dotado de contenido y que no puede ser una carcasa. LOGRAR CONSENSO Ha asegurado textualmente que el objetivo es volver a construir el consenso con las fuerzas políticas del Congreso para derogar "el paquete entero", y ha destacado que en un gobierno de coalición puede haber visiones diferentes. En cuanto a la Ley de Publicidad Institucional, ha reivindicado que su objetivo es "evitar lo que pasa actualmente, que es que con dinero público se subvencionen 'fake news" y ha aclarado que se tiene que abordar de manera delicada, con consenso y estudiando cómo lo han hecho otros países. Sobre el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha dicho que "es un caso-no caso".

