Morant exige a Mazón que no publique la Ley de Concordia si no quiere que el Gobierno la lleve al Constitucional

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "tiene la oportunidad de ni siquiera llegar a publicar la Ley de Concordia" para que no entre en vigor, así como de "sentarse con el Gobierno y llegar a un acuerdo para su retirada". De lo contrario, ha insistido en que la recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) y les "dará la razón porque la Constitución defiende los derechos humanos". Morant ha valorado así la Ley de Concordia, aprobada la semana pasada por Les Corts unas horas antes de la decisión de Vox de salir del Consell y del resto de gobiernos autonómicos compartidos con el PP. Según ha expuesto, Mazón tiene dos "pruebas del algodón": evitar la publicación de la ley de Concordia para "romper con las políticas que aprobó con Vox" e instar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a apoyar la reforma de la Ley de Extranjería que hará obligatoria la acogida solidaria de menores extranjeros no acompañados por las comunidades autónomas. "Desde luego, para estas dos cuestiones, Mazón sabe que cuenta con los votos del Partido Socialista en la Comunitat Valenciana", ha recalcado este jueves por la tarde antes de un acto de declaraciones de reparación a represaliados del franquismo junto al ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Respecto al resto de comunidades que todavía no han aprobado sus leyes de concordia impulsadas por PP y Vox, Morant ha asegurado que el PP tiene "la oportunidad de demostrar que efectivamente se han separado" de sus exsocios retirando estas normas: "Que no tengamos que ni siquiera que derogarlas, pero desde luego, si tenemos que llegar a derogarlas, el Partido Socialista apoyará estas derogaciones". BIELSA Y SU PROPUESTA DE ESTABILIDAD Por otro lado, preguntada por la oferta del portavoz del PSPV en la Diputació de València de un acuerdo de estabilidad al gobierno de la institución de PP y Ens Uneix, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que "el Partido Socialista tiene una postura" que tanto ella como Bielsa han defendido, por lo que está "segura de que o se han malinterpretado sus palabras o no se ha sabido expresar bien". "No tenemos ninguna obligación de dar estabilidad al PP", ha recalcado, insistiendo en que lo que quieren es que los 'populares' "rompan" con Vox en ayuntamientos como los de València o Elche. También ha defendido que el PSPV quiere ejercer una oposición constructiva, pero para eso "hay que dejar de destruir": "Si el PP presenta cuestiones concretas que pueden ser apoyadas porque son buenas para los valencianos, podrán ser apoyadas. Si no, nosotros no estamos obligados a dar estabilidad al PP porque somos la alternativa".

