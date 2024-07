La Xunta vuelve a exigir "planificación" en la llegada de migrantes: "Queremos atender a las personas, no confrontar"

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha vuelto a exigir al Gobierno central "información, aclaraciones y planificación" respecto a la derivación de inmigrantes a Canarias procedentes de Galicia. "Lo que queremos es atender a las personas, no confrontar con el Gobierno central", ha asegurado. Tras visitar este jueves la escuela infantil de Vite y en declaraciones a los medios, Fabiola García ha vuelto a censurar la "falta de comunicación" por parte del Gobierno central, recordando que fue el presidente de la Xunta quien llamó al Delegado del Gobierno para pedirle información. La conselleira ha remarcado también que Galicia, como el resto de comunidades autónomas, tiene competencias en atención social, educativa y sanitaria, por lo que es preciso conocer la situación de los migrantes y si se incluyen menores para incorporarlos al sistema de protección. "Por tanto, al Gobierno central, lo que le pedimos son aclaraciones, información, coordinación y planificación. Queremos que el Gobierno central actúe como estamos actuando nosotros, con esa lealtad institucional. Porque en estos momentos somos las comunidades autónomas las que estamos mostrando esa solidaridad y, por tanto, no vamos a aceptar que se utilice a personas para hacer política", ha advertido Fabiola García. Respecto a la procedencia de los inmigrantes, la Administración autonómica insiste en asegurar que la cifra de los 700 que manejan, proceden de Canarias -- el Gobierno central insiste en que serán 470 los que lleguen a la comunidad --. "En una situación de crisis migratoria como estamos viviendo en estos momentos, lo mínimo que se necesita es que haya comunicación entre administraciones. Lo que no puede ser aceptable es que nadie utilice a personas para hacer política como estamos comprobando que se está haciendo en estos momentos", ha denunciado. "NO VAMOS A ACEPTAR QUE EL GOBIERNO MIENTA" En esta línea, ha vuelto a reprochar las últimas declaraciones de varios miembros del Gobierno, entre ellos el presidente Pedro Sánchez, en las que acusaban a la Xunta de Galicia de no haber acogido a ningún menor migrante en 2023. "No vamos a aceptar que tanto la ministra Rego como el propio Presidente, mientan. Mintieron cuando dijeron que Galicia no acogía menores cuando en 2021, 2022, 2023 y ahora en 2024 votamos sí en la conferencia sectorial para acoger a todas esas personas menores migrantes", ha recordado. "Y ahora nos encontramos con que la nueva ministra, Elma Sáez, nos oculta información. Nos tenemos que enterar de que van a llegar personas por detrás. Nosotros lo que queremos es darle la calidad de vida que merecen a todas estas personas. Y para eso necesitamos que nos digan qué criterios de reparto se están empleando en estos momentos para distribuirlas para tener un dispositivo preparado".

Compartir nota: Guardar Nuevo