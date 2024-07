Roberto López: "Todo lo que me han hablado ha sido positivo"

Madrid, 17 jul (EFE).- Roberto López señaló en su presentación como nuevo futbolista del Leganés que todo lo que le han contado del club "ha sido positivo" y que tenía muy buenas referencias de Asier Garitano, su último técnico en el Tenerife, y de ex compañeros como Artiz Arambarri o Jon Karrikaburu.

"Todo lo que me han hablado ha sido positivo, cuando acabó la temporada hablé con mi representante, me trasladó la oferta del Leganés y quería dar ese salto a Primera. Fue todo muy rápido y se lo agradezco al club", señaló en su acto de puesta de largo en la Instalación Deportiva Butarque.

"Tenía muy buenas referencias de Asier Garitano, que me decía que tenía que jugar en Primera División. Me surgió la propuesta del Leganés y no me lo pensé dos veces. Hablé con Arambarri y Karrikaburu y me hablaron muy bien del club", comentó ante los medios de comunicación.

López se mostró "muy agradecido al club por la confianza" y afirmó que tratará de convertirla en goles y asistencias al tiempo que declaró que si bien puede jugar "de mediapunta o de extremo" se siente más cómodo en la primera de las dos posiciones: "He dado pasitos en el Mirandés y el Tenerife y mejorado ese último pase. También creo que he mejorado aspectos defensivos, que quizá me costaban un poquito más".

"La Segunda División es muy complicada, hay que estar todos los partidos al máximo nivel, sobre todo defensivamente. En Primera te pueden dar algo más de espacio, pero a la mínima que te complicas te la lían. Puedo aportar mi experiencia para ayudar al equipo. Quiero mis objetivos sean primero grupales, conseguir la permanencia, que es un reto bonito y creo que lo vamos a conseguir", completó. EFE

