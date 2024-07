La mujer de Griñán valora que el TC le dé "la razón jurídica" tras un proceso "kafkiano" y "doce años de agravios"

La mujer del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, María Teresa Caravaca, ha valorado que el Tribunal Constitucional (TC) haya "dado la razón jurídica" a su marido en relación a su recurso de amparo frente a su condena por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, y ha sostenido que la corte de garantías "ha reconocido que en este interminable y kafkiano proceso se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y a la legalidad penal". En un comentario publicado en redes sociales, consultado por Europa Press, la mujer de Griñán ha valorado así la decisión adoptada este pasado martes por el Pleno del TC, con siete votos a favor y cuatro en contra, de exonerar al expresidente andaluz socialista toda la malversación por la que fue condenado a seis años de cárcel por el "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos. Cabe recordar que aunque Griñán fue condenado a pena de cárcel, su ingreso en prisión quedó suspendido por el cáncer que padece. Al exonerarle del delito de malversación, el TC aleja la posibilidad de que el expresidente andaluz ingrese en un centro penitenciario. Como ya hiciera sentencias anteriores de los 'ERE', el TC borra la malversación al considerar que se vulneró el derecho de Griñán a la presunción de inocencia al no precisarse en las sentencias condenatorias en qué medida participó en los hechos que se le atribuyen. Respecto al delito de prevaricación por el que también fue condenado en concurso medial con el de malversación, el tribunal insiste en que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. Tras este pronunciamiento del TC, la mujer de Griñán ha dicho tener un sentimiento "agridulce", y ha subrayado que "han sido doce años de sinsabores y agravios que a veces nos hicieron tomar fuerzas en la familia y en tantos amigos y tantas amigas que nunca dieron crédito a que un servidor publico como Pepe pudiera haber malversado, porque nunca se dieron razones convincentes para semejante imputación". La mujer del expresidente ha expresado la "total confianza" de su familia "en las instituciones democráticas, que son como las murallas de nuestra democracia", y ha comentado que "casi nos hundimos con la sentencia, tres a dos, del Tribunal Supremo" que ratificó la de la Audiencia Provincial de Sevilla y que "nos pareció injusta, pero la acatamos sin atacar al tribunal", según ha apostillado. "Fue entonces cuando nuestro abogado y amigo, José María Calero, nos dijo que nos quedaba la vía del recurso de amparo y nos pusimos a ello", ha abundado María Teresa Caravaca, que ha celebrado que han ganado ese recurso "con argumentos definitivos". "Llevábamos razón y nos la dieron", ha proclamado antes de dedicar palabras de agradecimiento "a cuantos en estos doce años no nos dieron la espalda". Al respecto, ha valorado que "nunca nos hemos sentido solos, y eso ha sido gracias a tantas personas que siempre creyeron en José Antonio Griñán y su forma de ser y de pensar". "Sus ideas quedaron expuestas en su libro 'Cuando ya nada se espera', y son las de un fervoroso demócrata. Su lealtad está con ellas y con quienes supieron defenderlas", añade la mujer de Griñán en su comentario.

