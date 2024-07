Alcalde Algeciras exige al Gobierno que se posicione sobre los nuevos rellenos que acomete Gibraltar

El alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ha exigido al Gobierno central que se posicione de manera oficial sobre los rellenos que Gibraltar está acometiendo en la cara este del Peñón a fin de "ganar terreno al mar" para construir un macro proyecto urbanístico. En una nota, Landaluce ha afirmado que "no es de recibo que Pedro Sánchez y su Ejecutivo miren para otro lado y den la callada por respuesta ante unos hechos constatados que suponen un grave perjuicio para España y sus intereses". "No solo hablamos de una cuestión ambiental de primera magnitud, ya que el ejecutivo de la colonia británica está alterando una zona de especial conservación de altísimo valor natural, sino que Gibraltar está expandiendo su territorio a costa de unas aguas que consideramos españolas, violando tanto lo establecido en el Tratado de Utrecht como en cualquier legislación internacional sobre la materia", ha añadido. Así, ha expresado su "extrañeza por la doble vara de medir que se usa a uno y otro lado de la frontera", ya que "en un tema tan grave como es el de los rellenos, el Gobierno español ni está y opta por quedarse callado, pero por el contrario, Gibraltar eleva una protesta internacional por lo dicho por un jugador de la selección española de fútbol durante la celebración de la Eurocopa en Madrid". "Sorprende lo fina que tienen algunos la piel para según que cosas", ha dicho. Landaluce ha preguntado "qué interés tiene el Gobierno español en mantener un silencio que parece cómplice". "No queremos pensar ni por un segundo que esto marque las negociaciones del acuerdo sobre Gibraltar, y del que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no suelta prenda", ha añadido. En este sentido, ha recordado que "siempre" desde el PP han dicho que quieren "un buen acuerdo que favorezca por igual a los dos lados de la Verja, pero viendo esta situación mucho nos tememos que la balanza siempre se va a inclinar del lado de Gibraltar, que será la gran beneficiada de esas negociaciones". "Esperamos que el presidente Sánchez recapacite y al igual que hizo años atrás el Gobierno de Mariano Rajoy presente una protesta formal por este atropello a España y a sus legítimos intereses", ha concluido el alcalde algecireño.

