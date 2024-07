Maribel Zamora: "Queremos el cambio real del voleibol español, y va a producirse sí o sí"

Barcelona, 15 jul (EFE).- La presidenta de la Federación Catalana de Voleibol, Maribel Zamora (Barcelona, 1977), vuelve a presentarse a la presidencia de la Federación Española, en busca del "cambio real" de un modelo de gestión que ya dura 24 años, afirma en una entrevista a EFE.

En los últimos comicios, Zamora perdió por un voto ante Agustín Martín, que ya no se presenta a la reelección, pero sí su vicepresidente, Felipe Pascual, el otro aspirante en las elecciones del próximo mes de noviembre. Cuatro años después, la barcelonesa lo vuelve a intentar, convencida de que esta vez el cambio se producirá "sí o sí".

Pregunta: Vuelve a presentarse para acabar con el modelo continuista de Agustín Martín, que ya no se presenta a la reelección, aunque sí lo hace un vicepresidente suyo, Felipe Pascual.

Respuesta: Venimos de una Federación con 24 años del mismo modelo de gestión personalista y el voleibol se ha quedado muy atrás respecto al resto de deportes de equipo. Seguramente, con otro modelo, estaríamos en una situación parecida a la de otros deportes, pero la realidad es que somos el único deporte de equipo (hay representación en voley playa, pero no en pista), junto con el rugby, que no estará en París, y llevamos sin presencia en unos Juegos Olímpicos desde Sydney 2000.

P - Estuvo a punto de romper ese modelo en las pasada elecciones, cuando se quedó a un voto de vencer al actual presidente...

R - Sí. Entonces era vicepresidenta de la Española y me tocó a mí hacer de 'poli malo'; y decirle al presidente, como una de sus personas de confianza, que creíamos que no debía volver a presentarse. Que Cataluña no le iba a apoyar en el siguiente proceso electoral, y como Cataluña otras doce territoriales más.

P - Acabaron impugnando aquellas elecciones.

R - A nuestro entender, hubo una inclusión masiva en el censo de personas en la Federación de Madrid (que dirige Felipe Pascual, el otro aspirante a la presidencia) y la de Castilla León para que el resultado de las votaciones fuese el que al final salió. Así que tuvimos que abrir un procedimiento contencioso-administrativo que, al año, dictaminó que el proceso electoral había sido oscuro y falto de transparencia y que se debía retrotraer al momento de la confección del censo.

P - Pero no se repitieron las elecciones y han acabado acudiendo a la vía penal...

R - Sí. Ellos recurrieron la vía contencioso-administrativa, llevamos tres años esperando la sentencia, pero ya vuelve a haber elecciones. Tuvimos que acudir también a la vía penal por un delito de falsedad documental y un delito continuado de prevaricación administrativa. Al señor Agustín Martín el Consejo Superior de Deportes le ha incoado un expediente administrativo con 19 faltas muy graves. A Luis Rubiales, le abrió uno por una falta grave. Para que la gente pueda hacerse una idea de la gravedad de los hechos. Pero prefiero hablar de lo que nuestra candidatura puede hacer por el voleibol y dejar que la Justicia siga su curso.

P - ¿Qué diferencia hay entre la candidata que se presentó en 2020 y la de ahora?

R - Pues un punto más de madurez en la gestión, y nuestro proyecto también es más maduro. Estamos trabajando con más fuerza y más energía si cabe que en 2020, y eso nos está dando también más credibilidad.

Hemos reunido unos perfiles del mundo del voleibol que realmente creen que es el momento, que hemos llegado al punto de inflexión. Queremos el cambio real del voleibol español, y ese cambio va a producirse sí o sí.

P - ¿En qué cree que debe consistir ese cambio?

R - Tenemos dos retos fundamentales por delante: el primero es la visibilidad del voleibol. Siempre se ha dicho que es un deporte minoritario y eso es absolutamente falso. El voleibol es un deporte poco mediático, pero somos uno de los deportes más practicados del mundo y, entre los deportes de equipo, en cuanto a licencias femeninas en España ahora mismo solo nos supera el fútbol y el baloncesto.

Sin televisión no hay visibilidad y sin visibilidad no podemos traer inversores. Por eso, queremos crear una plataforma OTT (una aplicación de retransmisiones deportivas en directo a través de internet) para todas las competiciones de ámbito nacional. Y también organizar eventos deportivos que sirvan de escaparate para promocionar nuestro deporte.

Y el segundo reto es la profesionalización. Crear un espacio seguro de trabajo para jugadores y entrenadores. Ahora, muchos de nuestros mejores jugadores se van fuera de España, que es donde está el dinero, y los entrenadores se ven obligados a compaginar su labor con otros trabajos. Sin una estructura profesional, es muy difícil que podamos crear referentes.

P - Su candidatura viene avalada por su trayectoria en la Federación Catalana.

R - Yo cogí la Catalana en 2008. Tenía 30 años cuando gané las elecciones y veníamos de un modelo de gestión similar al que tiene la Española ahora. Entonces había 2.500 licencias, 70 clubes y un presupuesto federativo de 800.000 euros, con una dependencia de la Administración Pública de más del 70%, una deuda interna de medio millón de euros y una sede hipotecada con 250.000 euros. Es decir, que técnicamente estábamos en quiebra.

A fecha de hoy, la Federación Catalana de Voleibol tiene un presupuesto de 3,7 millones (el de la Española en 2023 fue de 4,3 millones), más de 17.000 licencias y 157 clubes. Es una federación saneada, con una dependencia de la Administración Pública que no llega ni al 8% del presupuesto, y con la sede libre de cargas. De hecho, vamos a comprar una nueva sede.

P - Y además presume de tener en su candidatura a los mejores profesionales de este deporte.

R - Somos gente de reconocido prestigio en el mundo del deporte, cada uno en su en su faceta. En el arbitraje tenemos a Susana Rodríguez Játiva, que ha estado en tres Juegos Olímpicos, acompañada de José María Padrón, que es un árbitro de voley playa que en París vivirá sus cuartos Juegos.

Óscar Novillo, un entrenador que fue seleccionador nacional y me acompaña desde hace diez años como gerente de la Federación Catalana, es otra persona de reconocido prestigio en el mundo del voleibol con un palmarés de títulos realmente envidiable. Y también tenemos a Rafa Pascual, que ya estuvo en mi candidatura hace cuatro años.

P - Llevar en su equipo al que ha sido el mejor jugador español en la historia de este deporte debe ser un motivo de orgullo para usted.

R - Sí, para mí es un orgullo tremendo que ya aceptara formar parte del proyecto en 2020. Creo que el voleibol español está en deuda con Rafa Pascual. Dentro de esa área de visibilidad, creemos que es la persona ideal para hacer un poco de portavoz del voleibol, tanto a nivel nacional como internacional.

Rafa fue declarado, en su día, el mejor jugador del mundo por la Federación Internacional y, desde luego, además es una persona con un carisma tremendo. Es la persona ideal para poder transmitir al aficionado del voleibol todo los nuevos proyectos que queremos ir haciendo.

P - Si gana, se convertiría en la primera mujer que preside de la Federación Español de Voleibol.

R - Yo he sido la primera mujer presidenta de la Catalana y no sé si también la primera mujer vicepresidenta de la UFEC (Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña) y me parece que seguramente también seré la primera mujer en presidir la Española.

Pero lo que realmente importa, es qué condiciones llega una mujer o un hombre, da igual, a ser directivo. Y yo, ahora mismo, tengo toda la capacidad y la disponibilidad para presidir la Federación Española. EFE

gmh-fa/jpd

(foto)