López Miras reorganiza su Gobierno tras la ruptura de Vox

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha reorganizado la estructura de su Ejecutivo tras la salida de los dos consejeros designados por Vox y ha anunciado la incorporación de dos nuevos miembros: Marisa López Aragón al frente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, y Jorge García Montoro como nuevo consejero de Fomento e Infraestructuras. López Miras ha hecho este anuncio en el Palacio de San Esteban --sede del Gobierno regional-- en una rueda de prensa convocada para anunciar la nueva composición del Gobierno autonómico tras la salida del vicepresidente del Ejecutivo murciano y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo. En su intervención, López Miras ha informado que Marisa López Aragón estará al frente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social con el fin de "seguir apostando por el liderazgo de la Región de Murcia en el impulso empresarial y en la creación de empleo". "Nosotros creemos en nuestras empresas, confiamos en ellas y nos marcamos objetivos ambiciosos desde el diálogo social", según López Miras, quien ha considerado que "podemos llegar más lejos y les digo que lo vamos a hacer". Como nuevo consejero de Fomento a Infraestructuras, ha anunciado que se incorpora al Consejo de Gobierno "un profesional de garantía en la gestión y profesionalidad" como Jorge García Montoro. Asimismo, ha señalado que las competencias de ordenación del territorio volverán a esta cartera. "Son muchos los retos que tenemos por delante en esta área", según López Miras, quien ha subrayado que su Gobierno pondrá "todo el esfuerzo en impulsar todo aquello que recoge el vigente Plan de Infraestructuras de la Región de Murcia, firmado por el conjunto de la sociedad murciana, especialmente en lo relativo al Corredor Mediterráneo, a la Alta Velocidad y a la recuperación del proyecto del puerto de El Gorguel, así como sus compromisos en materia de vivienda". Del mismo modo, el presidente del Gobierno murciano ha explicado que la competencia en emergencias pasará a formar parte de la Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior. UN GOBIERNO "ESTABLE" López Miras ha afirmado que el nuevo Gobierno regional "será estable y seguirá desarrollando políticas desde el diálogo", porque precisamente esa voluntad de acuerdo "va a seguir siendo la seña de identidad de este Ejecutivo". El presidente también ha puesto en valor que "una amplia mayoría de los murcianos nos impulsa, y lo hace para que gobernemos para todos, sea cual sea su opción política. Y les puedo asegurar que haremos cuanto esté en nuestra mano, e incluso más, para que tengamos por delante tres años de avances y desarrollo en libertad". "Mi compromiso está intacto: que el ya más de millón y medio de habitantes de esta Región cuenten con un Gobierno que resuelva sus problemas, y que sigamos siendo un referente de libertad y progreso", ha subrayado López Miras. ACTIVIDAD EN LA ASAMBLEA Al ser preguntado por el futuro de las iniciativas legislativas pendientes en la Asamblea Regional como la reforma de la Ley del Mar Menor, López Miras ha mostrado su esperanza en que todos los partidos políticos que forman parte del parlamento autonómico "estén a la altura de las circunstancias y que hagan una oposición coherente con las demandas de los ciudadanos de la Región de Murcia". "No espero que hagan una oposición por hacer oposición, ni un bloqueo a la acción del Gobierno por la mera estrategia política", según López Miras, quien ha insistido en que su Ejecutivo va a seguir trabajando "por y para todos; y ahí creo que nos podemos encontrar", ha añadido. Respecto a reformas como la de la Ley del Mar Menor, ha señalado que será la Asamblea la que decida, aunque ha recordado que "quedó más que evidente que todos los grupos parlamentarios creían que la ley era mejorable". Asimismo, ha valorado que los nuevos consejeros deberán valorar algunas iniciativas legislativas que estaban en marcha, como la Ley del Suelo. Con todo, ha considerado que el Gobierno regional "estaba haciendo muchas cosas y las estaba haciendo bien", por lo que la remodelación del Ejecutivo "no supone en modo alguno aparcar" aquellas propuestas que estaban haciendo los consejeros salientes. Respecto a la persona que ocupará el cargo de Comisionado de la Transparencia, López Miras ha avanzado que el resultado lo dictará "quien obtenga la mayoría parlamentaria". "Habrá que hacer una propuesta para presidir ese Comisionado, lo tendremos que valorar y el que creamos que es más adecuado, y se aprobará", ha zanjado López Miras, quien ha avanzado que intentarán consensuar esta decisión. RELACIÓN CON LOS CONSEJEROS SALIENTES Durante su intervención, López Miras se ha referido a los consejeros salientes, al afirmar que "es de justicia agradecer el trabajo de quienes han formado parte del Gobierno". Al ser preguntado por este asunto, López Miras ha reconocido que tiene una relación "fluida" en lo político con Antelo en la medida en la que ha sido vicepresidente de su Ejecutivo. Ha valorado que han dado muestras de ser "responsables" y ha mostrado su esperanza en que haya una "oposición leal" con la Región de Murcia y que no establezcan el bloqueo "como mera estrategia partidista". Al ser preguntado por si se planteó en algún momento convocar elecciones, López Miras ha considerado que "tenemos que ser muy responsables". A su parecer, los ciudadanos de la Región "en ningún momento" han manifestado que quieren nuevas elecciones por una discrepancia a nivel nacional entre partidos políticos, en un año en el que ha habido tres procesos electorales. LEY DE EXTRANJERÍA López Miras también se ha referido a las declaraciones de su homóloga de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha considerado que la reforma de la Ley de Extranjería, que ha registrado PSOE, Sumar y Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, es "una tomadura de pelo" y ha acusado al Gobierno de tratar a los migrantes "como muebles o como números" para quitarse "el lío" antes de "irse de vacaciones. Al ser preguntado por estas declaraciones, López Miras ha considerado que "estamos ante un asunto de una importancia trascendental que el Gobierno de España está manejando con una frivolidad nunca antes vista" y con "mucha demagogia". Así, ha aclarado que la política migratoria "compete exclusivamente" al Ejecutivo central y ha recordado que "estamos hablando de un drama humanitario que hay detrás de aquellas personas --hombres, mujeres y niños--, que se ven obligados a llegar a España poniendo en riesgo su propia vida por la situación que están viviendo en sus países de origen". A su parecer, si se pretende que las comunidades estén implicadas en su acogida, se tiene que implicar a las autonomías y se tiene que contar con ellas. A su parecer, si esto se reduce a la "demagogia solidaria", él podría decir que los murcianos son los "españoles más solidarios" de toda la península. "Esto sería muy demagogo, pero según el criterio con el que está hablando el PSOE y el Gobierno central, somos la región de España que tiene más colapsada su capacidad para acoger niños en situación de vulnerabilidad que vienen desde el extranjero", ha precisado. Y es que ha recordado que la Región tiene sus recursos "colapsados" al "200%". Además, ha ensalzado que el PP "es mucho más solidario que el PSOE" y ha reconocido que "alguien podría decir que esto es demagogo". "Pero claro, es que la Región de Murcia, que está gobernada por el Partido Popular, acoge, protege y cuida a más niños extranjeros sin familia en situación de vulnerabilidad que las comunidades autónomas del PSOE", ha señalado.

