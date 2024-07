Baleares acusa a Montero de ocultar a las CCAA su propuesta para reformar el sistema de financiación

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha acusado este lunes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de ocultar a las CCAA la propuesta del Ministerio de cara a la reforma de sistema de financiación. Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el conseller Costa ha criticado que Montero "se haya negado a explicar cuál es su propuesta y cómo quiere reformar el sistema, que lleva caducado desde hace diez años", ha indicado el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, quien ha considerado que la ministra "no ha mostrado ninguna voluntad política de reformar el sistema". Ante este escenario, Costa se ha mostrado "pesimista" ante la "pasividad manifiesta" de la ministra. Además, el conseller ha criticado que Montero "pretenda culpabilizar a las comunidades autónomas de que no haya reforma del sistema por el simple hecho de defender los intereses de los ciudadanos". "Nosotros estamos en el equipo de Baleares y vamos a defender los intereses de los ciudadanos de nuestras islas", ha indicado. Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el vicepresidente ha insistido en la necesidad de reformar el sistema de forma "urgente" ya que lleva caducado desde hace diez años y ha recalcado que defenderá los intereses de Baleares para que se tengan en cuenta "factores como la insularidad, la población flotante, el coste de la vida o el incremento poblacional", además de la aplicación del principio de ordinalidad y la consolidación y aumento de la autonomía fiscal de las CCAA. Según la información trasladada por el Ejecutivo autonómico, la ministra ha informado sobre la postura del Gobierno de España en cuanto a la financiación. Este aspecto se incluyó en el último punto del orden del día a raíz de la petición de varias comunidades autónomas, entre ellas Baleares. Montero ha negado que esté negociando bilateralmente con ningún partido ni ninguna comunidad la modificación del sistema. En este sentido, Costa ha insistido en que el Govern no tolerará que haya negociaciones bilaterales entre el Ejecutivo central y un solo gobierno autonómico en materias tales como la financiación, que deben debatirse única y exclusivamente en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Costa ha acudido a la reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Hacienda, acompañado del director general de Presupuestos y Financiación, Bartomeu Alcover, y de la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez. Durante el encuentro, se ha informado a las comunidades autónomas de que podrán presentar un déficit del 0,1% en sus próximos presupuestos, aunque el conseller Costa ha indicado que la intención es "no generar deuda adicional y presentar presupuestos con estabilidad presupuestaria". La senda vigente hasta ahora contemplaba que las comunidades autónomas deberán registrar un superávit del 0,1% en 2025 y 2026. En cambio, la nueva senda de estabilidad comunicada este lunes contempla un objetivo de déficit del -0,1% en 2025, 2026 y 2027. De este modo, el Gobierno central se reserva un 2,3% para sus próximos presupuestos, mientras que las CCAA, que representan el 35% del gasto, solamente tendrán un 0,1%. Durante el encuentro, la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha informado de las entregas a cuenta de 2025 y la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2023, que se entregará a finales de julio. Durante la reunión también se ha votado la propuesta de diversas comunidades, entre ellas las Islas, para modificar el reglamento que actualmente permite que el Gobierno central sólo tenga que alinearse con una comunidad para aprobar medidas y hacer que se requiriese el sí de una mayoría de las comunidades. La propuesta no ha sido aprobada.

