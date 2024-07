Feijóo responde a Vox que el PP "no se somete a amenazas, cueste lo que cueste": "Eso sí son unos principios"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a Vox que los 'populares' no se someten "a las amenazas de nadie, cueste lo que cueste", y que "eso sí son unos principios", después de que los de Santiago Abascal decidieran romper sus pactos en los gobiernos autonómicos en un acto de rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados desde Canarias al resto de regiones. "Los españoles pueden estar seguros que vamos a defender nuestros principios. No se van a sacar a subasta, como hizo este Gobierno para ser investido, ni se van a someter a la amenaza de nadie. Y cuando digo nadie, es nadie, cueste lo que cueste. Esos son unos principios, queridos amigos, lo demás es pura conveniencia", ha sostenido el líder del PP en la clausura del Congreso Provincial Extraordinario del PP de Ourense. Feijóo ha indicado que el PP "nunca" ha intentado imponer sus principios "a nadie", que tampoco son "intransigentes" ni se creen "con la razón absoluta", frente a un Vox que se comporta "como el independentismo, haciendo chantajes a la nación". "Allá quien quiera montar espectáculos de inmadurez como si fueran de Sumar o Podemos", ha agregado. El jefe de la oposición ha dicho a Vox que "quien pretenda un espectáculo" no cuente con el PP porque es un partido que se dedica "a las cosas serias de la gente". También ha reprochado a los de Abascal que estén "en sus cuitas" y en sus peleas internas por "conseguir un puesto", anteponiendo "el interés particular al interés general". Asimismo, ha defendido la postura del PP en relación al reparto de menores extranjeros, alegando que no van a "renunciar a la solidaridad que hace a España ser lo que es" porque es un país donde no se mira "hacia otro lado cuando hay problemas". SEGUIRÁN HACIENDO OPOSICIÓN A SÁNCHEZ Después de decir que a partir de ahora habrá "una oposición a la oposición", Feijóo ha avisado a Pedro Sánchez de que "ninguna pinza" distraerá al PP de hacer "oposición a la decadencia y a la parálisis" del Gobierno que dirige, y le ha recordado que el que sean "solidarios" no implica que dejen de combatir "al que solo mira por sí mismo". "Que seamos responsables implica que denunciemos la irresponsabilidad y que seamos oposición. Implica que mostremos que hay una alternativa. Ninguna cortina de humo propiciada por ninguna pinza va a evitar que el Gobierno responda por los presuntos casos de corrupción que habitan en el Palacio de la Moncloa", ha proseguido el líder del PP. En su opinión, estar en el Gobierno "es gestionar, no repartir los problemas", y es "tomar decisiones, no echar la culpa a los demás", y por ese motivo "este Gobierno va a seguir teniendo una oposición" y los españoles van a contar con "una alternativa". HAMBRE DE CAMBIO Y VICTORIA En este sentido, ha afirmado que el PP tiene "hambre de cambio y victoria" porque los españoles también la tienen, y que por mucho que el PSOE esté "feliz con el nuevo capote" que les han dado "los dirigentes nacionales de Vox", el cambio "es imparable". Vox se ha confundido, según Feijóo, "planteando un chantaje" a la persona equivocada, pero el PP no se confundirá ni se equivocará "de adversarios" ni de "prioridades". "Nuestros adversarios siguen siendo la parálisis y deterioro del Gobierno y de las instituciones que ocupan. Nuestras prioridades siguen siendo los españoles y nada más", ha concluido. A ese cambio ha convocado a los ciudadanos que "no comprenden lo vivido esta semana" y a los que se sienten "decepcionados" por la situación, incluidos los votantes del PSOE y también los que no comparten "la deriva de los dirigentes de Vox". Por último, Feijóo ha defendido que el PP "es cada vez más amplio" porque "es la casa de los demócratas" y de los que se toman el país "en serio".

