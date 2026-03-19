La Policía frustra un ajuste de cuentas con armas de fuego en Fuengirola (Málaga)

Málaga, 19 mar (EFE).- La Policía Nacional ha frustrado en Fuengirola (Málaga) un ajuste de cuentas de un clan afincado en Granada que se había desplazado hasta la Costa del Sol con armas de fuego en búsqueda de una tercera persona.

Los agentes han arrestado a tres personas como presuntos autores de un delito de tenencia ilícita de armas, después de que se les intervinieran en un control dos pistolas y una escopeta preparadas para abrir fuego, según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en el paseo marítimo de Fuengirola, en un enclave de ocio nocturno, cuando se realizaba un dispositivo policial en prevención de la delincuencia.

En la inspección de uno de los coches ocupados por los sospechosos se intervino una pistola y una escopeta, que llevaban munición, así como un chaleco antibalas, varios pasamontañas y guantes. Además, se halló un tercer arma con cartuchos en una jardinera cercana.

Los detenidos, de entre 27 y 32 años, provenían de la ciudad de Granada, están relacionados con asuntos de drogas y otros delitos, y habrían planificado un ajuste de cuentas para "pedir explicaciones" a una tercera persona asentada en la localidad malagueña.

La Policía ha dado cuenta de los hechos a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza 2, de Fuengirola. EFE