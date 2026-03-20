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España se enfrentará a Egipto el 31 en el RCDE Stadium de Barcelona

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Madrid, 19 mar (EFE).- La selección nacional definitivamente jugará un partido amistoso el próximo martes 31 ante la de Egipto en el RCDE Stadium de Barcelona, informó esta noche la RFEF.

Tras varias jornadas tratando de resolver trámites burocráticos estos se resolvieron y por fin el organismo federativo pudo cerrar el segundo encuentro del cuadro de Luis de la Fuente en esta ventana de partidos internacionales de marzo una vez que se suspedieron los compromisos previstos en Catar, la Finalissima ante Argentina en Lusail y el choque ante los 'Faraones' en la capital del país asiático a causa de la situación existente en Oriente Medio.

La RFEF cerró primero la disputa de un encuentro ante Serbia el día 27 en el estadio La Cerámica de Villarreal y este jueves se ha cerrado el partido ante Egipto, cuarta clasificada de la última Copa de África, torneo del que es el conjunto más laureado.

España, de esta manera volverá a Barcelona cuatro años después de su última presencia en la Ciudad Condal en el estadio en el que juega el Espanyol.

Será la segunda vez que ambas selecciones se enfrenten después de otro amistoso disputado en junio de 2006 en el estadio Martínez Valero de Elche, donde el conjunto que dirigía Luis Aragonés se impuso por 2-0 con tantos de Raúl González y José Antonio Reyes en plena fase de preparación para el Mundial de Alemania 2006. EFE

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