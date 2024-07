Presidenta Cortes Valencianas no se pronuncia sobre la petición para que deje el cargo tras romper con el PP

La presidenta de Les Cortes Valencianas, Llanos Massó, el único cargo institucional que mantiene Vox en la Comunitat Valenciana tras la ruptura del pacto con el PP en cuatro gobiernos autonómicos, ha defendido este viernes que su partido "no le tiene apego a los sillones, a lo que le tiene apego es a sus principios". Así lo señala en unas declaraciones difundidas por su equipo en las que no se pronuncia sobre su continuidad en cargo, algo que le han reclamado que deje, por ejemplo, desde Compromís ya que su partido ha dejado de dar apoyo parlamentario al PP. El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que Massó es la que debe decidir si dimite tras la ruptura de gobiernos de su partido con el PP: "No seré yo el que justifique la coherencia de los demás". Massó ha justificado la decisión anunciada este jueves por el presidente de su partido, Santiago Abascal, en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha decidido ponerse del lado de un presidente autócrata rodeado por una presunta corrupción en su ambiente familiar y laboral y político en vez de permitir a sus presidentas regionales seguir siendo leales con sus socios, en concreto con Vox". "El PP ha pactado un nuevo reparto de menas, después de haber pactado el Consejo General del Poder Judicial y tantas otras cosas", ha señalado, y ha añadido que si bien en los gobiernos regionales son "conscientes" de que con Vox "han conseguido cosas importantes", "no se puede seguir manteniendo el apoyo a unos gobiernos que, en clara obediencia a su presidente nacional, a Núñez Feijóo, y a quien marca su política desde Bruselas, toman decisiones que son perjudiciales para los españoles". Massó ha afirmado que Vox "seguirá trabajando por todo aquello que prometimos a nuestros votantes" y hará una oposición "leal pero contundente", al tiempo que ha insistido: "lo que sí ha quedado claro es que Vox no le tiene apego a los sillones; Vox lo que le tiene apego es a sus principios".

Compartir nota: Guardar Nuevo