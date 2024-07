Guardiola confía en gobernar con acuerdos puntuales y constantes y descarta elecciones

Mérida, 12 jul (EFE).- La presidenta extremeña, María Guardiola (PP), que mantiene al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, quien ya ha anunciado que abandonará Vox, se ha mostrado confiada en alcanzar acuerdos constantes con el resto de formaciones políticas a lo largo de esta legislatura.

Guardiola, en una comparecencia de prensa acompañada por Higuero, ha descartado tanto elecciones anticipadas como someterse a una cuestión de confianza y no cree que la oposición vaya a presentar una moción de censura.

"Si hay algún matiz que aportó Vox -al acuerdo de gobernabilidad-, lo voy a desechar. Me voy a centrar en el programa electoral del PP y en llegar a acuerdos puntuales y constantes", ha reiterado la jefa del Ejecutivo extremeño.

"Me parece un reto y creo que es posible conseguirlo, pues más allá de las siglas políticas- están los extremeños", ha incidido la presidenta, quien ha asegurado que su Gobierno "no tiene que fijar cordones sanitarios". "Hablaremos con todos los partidos que quieran mejorar nuestra tierra -ha añadido- y estoy abierta al diálogo".

A su juicio, y así lo ha reiterado, la política nunca puede ser un problema y sí una solución. "Los ciudadanos nos votan para que les escuchemos y trabajemos en su beneficio y en el interés general de Extremadura", ha agregado.

Tras apuntar que el acuerdo de gobernabilidad firmado por PP y Vox tras las últimas elecciones autonómicas exigió unas negociaciones "duras y difíciles", Guardiola ha explicado que en dicho diálogo se trazaron "líneas rojas" entre ambas formaciones y sólo se plasmaron aquellas que "nos unían y permiten progreso".

En este sentido, ha dicho que la migración era "una cosa que nos separaba", como también los derechos LGTBI, la igualdad, el feminismo y el respeto a los derechos humanos.

"Siempre hemos tenido muy claro que vivimos en el siglo XXI. La sociedad extremeña es moderna, abierta y el progreso no puede estar atado ni condicionado a ninguna ideología", ha manifestado.

En un claro mensaje a Vox Extremadura, Guardiola ha considerado que "no tiene ningún sentido que se vengan a exigir cuestiones que no formaban parte del acuerdo de gobernabilidad". "No han dado ninguna explicación ni creo que puedan darla y no sé si ya merece la pena", ha dicho.

Asimismo, Guardiola ha desvelado que esta mañana ha mantenido una reunión con Higuero durante la cual éste le ha comunicado su voluntad de seguir al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

"Ha demostrado que su compromiso con Extremadura y los extremeños está por encima de cualquier cosa" y su trabajo en este año "ha facilitado mucho todo", ha manifestado.

El paso dado por Higuero, que ha anunciado que la próxima semana abandonará las filas de Vox, es "valiente y comprometido" y con el que "demuestra que los extremeños son los primeros".

De igual modo, y dado que el acuerdo de gobernabilidad lo ha roto Vox de forma unilateral, tal como ha manifestado Guardiola, la presidenta considera que el senador extremeño por designación autonómica Ángel Pelayo Gordillo, debería renunciar a dicha acta, pues este cargo figuraba en el citado acuerdo. EFE

