Xabi Zurutuza convencido de que cada vez es más constante

Madrid, 11 jul (EFE).- El piloto español Xabi Zurutuza (KTM) está disputando su primera temporada en el Campeonato del Mundo de Moto3 y después de puntuar en su carrera debut en Austin, Zurutuza ha tenido algunos altibajos pero cada vez se ve "más constante".

"Competir en el Campeonato del Mundo es el sueño para todo piloto y es el objetivo que buscamos desde pequeños y lo estoy afrontando de la mejor manera posible, luchando cada fin de semana, sumando kilómetros y experiencia carrera a carrera, que es lo más importante", explicó Zurututa en una entrevista de su equipo.

"Me fastidió bastante perderme las dos primeras carreras por la edad mínima, pero es algo contra lo que no podemos luchar y Austin fue un gran circuito para debutar, me gustó muchísimo y, para rematar, sumé puntos en mi primer Gran Premio, lo que me ayudó mucho a motivarme para conseguir resultados y en eso estamos actualmente", afirmó el joven piloto.

"Me está costando un poco coger el ritmo del resto de pilotos", reconoció, "yo no he competido en la Red Bull Rookies Cup, la temporada pasada solo competía en el JuniorGP, por lo que el ritmo de carreras y la cantidad de fines de semana de competición no era la misma, no me conozco tantos circuitos y hay muy poco tiempo para adaptarse cada fin de semana".

"Me adapto bien a los distintos trazados y eso es muy positivo para mí, además, en carrera siempre saco un poquito más y en cuanto a los aspectos a mejorar, quizás es el ritmo del mundial lo que me ha estado costando un poco más, así que el objetivo es intentar trabajar mejor desde el viernes para preparar bien la carrera para pelear por mejores posiciones", continuó Zurutuza en la entrevista de su equipo.

De su compañero de equipo, José Antonio Rueda, reconoció que "compartir box con un piloto tan rápido como él ayuda mucho a un 'rookie', pues tienes un compañero del que tomar referencias".

En cuanto a lo que resta de campeonato, Xabi Zurutuza explicó que "con la gira -asiática- llegan carreras muy intensas y seguidas".

"Creo que nos ayudará porque así no perdemos tanto las sensaciones con la moto y se trata de aprender carrera tras carrera y empezar con las mismas sensaciones que terminaste el fin de semana anterior y no será sencillo, porque las condiciones son muy distintas, aunque ya he visto varias carreras para ir familiarizándome con los circuitos, que son más anchos en general", dijo. EFE

