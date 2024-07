Belarra acusa al PSOE de "legitimar" el "golpismo judicial" al pactar con el PP que ordenó espiar a Podemos

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado este jueves al PSOE desde la tribuna de oradores del Congreso que pacte con el mismo PP que en el año 2016 mandó espiar "ilegalmente" a los diputados del partido morado y sus confluencias y ha denunciado que de esta forma los socialistas "legitiman" el uso del "golpismo judicial" contra quien no piensa como ellos. Así lo ha expresado mientras defendía su enmienda a la totalidad a la reforma de la Ley del Poder Judicial y el Estatuto de la Fiscalía impulsada por PP y PSOE. Belarra ha insistido en que es "indefendible" ese acuerdo con el PP tras conocerse que durante el último Gobierno de Mariano Rajoy se investigó de manera "ilegal" a los suyos. "¿A qué policías de los que nos investigaron ilegalmente se va a condenar desde unos altos tribunales que van a ser nombrados por el mismo Partido Popular que nos investigó ilegalmente?", ha preguntado al PSOE. Y ha utilizado su intervención para poner algunos ejemplos de jueces que gracias al acuerdo de PP y PSOE no serán condenados por "prevaricación". Entre ellos ha mencionado a Manuel García Castellón, quien considera que lleva "años protegiendo a los corruptos del PP", a los jueces del Supremo Manuel Marchena y Pablo Llarena o al juez que está actualmente investigando a la esposa de Pedro Sánchez, Juan Carlos Peinado. LA POLICÍA PATRIÓTICA Finalmente, Belarra ha advertido al PSOE que hay pocos temas "más importantes" que hacerle frente a la guerra judicial, porque sino lo que se lanza es un mensaje "muy peligroso": que si eres de izquierdas o independentista no te metas en política porque te pueden mandar "golpismo judicial". También el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha utilizado el mismo término, una expresión que será 'retirada' del Diario de Sesiones según ha anunciado el vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis que en ese momento presidía la sesión. Rufián se ha solidarizado con los políticos de izquierdas supuestamente espiados y ha denunciado que hay jueces que utilizan la "toga" para hacer de "agentes políticos". Asimismo, ha lamentado que en España exista una "policía patriótica" que tiene que "espiar" a la gente "simplemente porque no le gusta como piensa". Desde Sumar, la diputada de Compromís Águeda Micó también ha apuntado que cree que el PSOE no llega a entender la "gravedad" que supone pactar con la formación que utilizó esa "policía patriótica" para espiar a los diputados de Podemos. Un espionaje, ha remarcado, "ilegal" y que se llevó a cabo en un momento "clave" por la unión de las fuerzas de izquierdas. "El PP no cree ni en la justicia ni en la democracia", ha advertido. Y también el diputado de Junts Josep María Cervera ha reprochado a los socialistas que con este acuerdo "alimenten" y "blanqueen" que los jueces "puedan hacer lo que quieran" y continuen "prevaricando con impunidad", rindiéndose a la tesis del PP y la "toga".

