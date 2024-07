Alberto Díaz: "Yo sé mi rol, lo intento cada día y hoy he podido ayudar al equipo"

Valencia, 6 jul (EFE).- El base malagueño Alberto Díaz aseguró este sábado, tras ser fundamental en que la selección española consiguiera la victoria (74-81) ante Finlandia y llegar a la final del preolímpico, que él sabe su rol en el equipo y lo que puede aportar y es lo que intenta "hacer cada día".

"Yo sé mi rol, lo que puedo aportar, lo intento hacer cada día y hoy me he sentido muy cómodo en la pista y he podido ayudar al equipo", indicó en declaraciones a periodistas el jugador de Unicaja, que se restó valor y subrayó que más allá de tener "la fortuna" de que entrasen esos tiros, fue el equipo quien le dejó "sólo" e insistió en que si tiró sólo "fue gracias a ellos".

Díaz comentó que fue "trabajo de todos" voltear el 61-56 de inicio del último cuarto, momento en el que apareció el base andaluz con dos triples y un robo providencial que Dario Brizuela convirtió en canasta para devolver a la igualdad en el marcador.

"Sabíamos que iba a ser un partido largo, que iba a durar los 40 minutos, pero el equipo ha estado ahí y estamos contentos", explicó un sonriente Alberto Díaz, consciente de su importancia a la hora de remontar el encuentro.

Díaz intenta "ayudar al equipo en lo que se pueda" y explicó que es cierto que su momento de inspiración en ataque, ligado a su excelente defensa, llegó "en un momento complicado" para la selección, pero señaló que en eso también tiene parte de culpa la Fonteta, a la que pidió "lo mismo" este domingo.

"La Fonteta ha estado de diez, les agradecemos el apoyo, dándonos el aliento incluso en esos malos momentos, porque nos han arropado y ayudado y mañana le pedimos lo mismo de nuevo y a por más", concluyó Díaz.

Por su parte, el ala-pívot Santi Aldama aseguró que el principal problema que les puede crear Bahamas es que "muchos jugadores pueden crear sin necesidad de un sistema" y ahora "toca descansar y reponer fuerzas".

"Bajamos al barro siempre, a parte de 'la familia', nos describe muy bien y lo vamos a hacer mañana también", apuntó Aldama, que insistió en que sólo lo vio ganado "cuando pitó el árbitro", porque "hasta el último momento dieron guerra".

Así, Aldama dijo que no está "preocupado por nada en especial de Bahamas", pero insistió en que "hay muchos jugadores que pueden crear y en el uno contra uno, por muy buena defensa que se haga, son capaces de meter triples muy complicados". EFE

1012165

crn/nhp/asc