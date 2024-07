Teresa Perales: "Me gusta soñar y que cuando despierto, hacerlo realidad"

Madrid, 5 jul (EFE).- Teresa Perales, atleta española que competirá en la modalidad de natación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, destacó este viernes sobre la posibilidad de conseguir medallas que la gusta "soñar" y que al despertar, se puedan "hacer realidad" esos sueños.

"Como buena aragonesa, mi cabezonería me ha hecho llegar hasta aquí, no me paro ante la adversidad, cuando más complicado lo tengo, más quiero seguir adelante", dijo la atleta, este viernes, en la presentación del Equipo Paralímpico Español para los Juegos de París en un hotel de Madrid.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el presidente del Comité Paralímpico Español y presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, asistieron al acto.

Perales subrayó que estar a una medalla de igualar las 27 medallas de Michael Phelps y a dos de superarlas es una motivación muy grande y que no tiene en mente ninguna fecha para dejar de competir.

"Igualar a Phelps es una gran motivación y ya estoy amenazando con ir a Los Ángeles si no consigo igualar o superar sus medallas. Mi cabeza tira de todo el cuerpo, por lo que no puedo poner fecha a cuándo dejaré de competir, depende de si gano la medalla. Si le igualo, querré superarle, así que no puedo poner fecha", destacó.

Carballeda destacó la compra de los derechos de los Juegos por parte de RTVE y la "importancia" de que sean visibles.

"RTVE ha comprado los derechos de los Juegos Paralímpicos, porque es tan importante que se puedan ver los Juegos Paralímpicos como los Olímpicos y a día de hoy, si no se enseña o transmite por las redes, no existe, por eso es importante contar la historia personal de todos estos deportistas y como han llegado hasta aquí", dijo. EFE

