Aguilar: "Ellas no se ponen techo; los cuartos podrían ser un buen objetivo en París"

Valencia, 5 jul (EFE).- La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, aseguró este viernes que la selección femenina “no se pone techo” de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero explicó que cree que llegar a los cuartos de final “podría ser un buen objetivo”.

Aguilar explicó que “todo está muy ‘caro’, tanto en el masculino como en el femenino”, pero se mostró convencida en un encuentro con periodistas en València que “no se van a poner techo”, por lo que deben ir “partido a partido”.

La presidenta lamentó la baja de Silvia Domínguez, capitana de la selección y que se perderá los JJOO por una lesión: “Silvia es una baja que es igual que la de Juancho (Hernangómez). Es nuestra capitana, lleva muchísimos años y es una baja no solo deportiva sino de grupo”.

A pesar de ello, explicó que las jugadoras están entrenándose bien y que tras hablar este mismo jueves con el seleccionador, Miguel Méndez, “la marcha va normal, subiendo de intensidad diariamente y con dos torneos en Bélgica y Segovia”.

“A mí me da mucha esperanza”, dijo Aguilar respecto al futuro de la selección española, con “un nuevo estilo” a cargo de Méndez que el año pasado acabó con una plata europea y que proporciona “garantías” a la selección: “Seguro que vamos a dar guerra”.

Asimismo, explicó preguntada por las jóvenes Awa Fam e Iyana Martín que a las jóvenes “hay que dejarlas tener su evolución y su experiencia” y que confía en que el camino que va a ser bueno, “con Iyana que va a Perfumerías y Fam en Gernika”.

“Es un buen año para ir cogiendo minutos y experiencia. Tienen calidad para estar en la absoluta pero también está muy caro. Era importante que se fueran metiendo en dinámica y conviviendo con ellas, con las que ahora se juegan el puesto”, destacó la presidenta, que no se quiso mojar a la hora de elegir entre Megan Gustafson o Astou Ndour, pero que confió en la elección de Méndez.

Por último, dijo que “cuando conoces” a las jugadoras, también a las del 3x3 que irán a París, piensa que España no tiene “techo”, aunque no quiso pronosticar una medalla: “Una medalla olímpica, sea de lo que sea, me sabría a gloria”, concluyó. EFE

1012165

crn/nhp/nam