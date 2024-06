Los nuevos eurodiputados, citados mañana en el Congreso para acatar la Constitución

Lo 61 nuevos eurodiputados que resultaron elegidos en las elecciones del pasado 9 de junio tendrán que acudir este lunes al Congreso para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución, un trámite que la legislación española considera necesario para poder recibir la credencial que permita tomar posesión del escaño en el Parlamento Europeo. Es el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) el que establece que, en los cinco días posteriores a la proclamación de resultados, los eurodiputados electos deberán jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central, que tiene su sede en el Congreso. La Junta Electoral Central (JEC) ya se reunió el pasado jueves para resolver flecos de las elecciones europeas, ordenar la publicación de los resultados, proclamar a los candidatos y cursar la citación a los parlamentarios electos para el acto de acatamiento de la Constitución. Es la propia JEC quien comunica al Parlamento Europeo la relación de diputados electos y, según su doctrina, "la credencial se expide una vez que el candidato electo ha prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución", para ello, los candidatos proclamados electos serán llamados uno a uno por el orden de proclamación. SI NO APARECEN EN CINCO DÍAS, ESCAÑO VACANTE Conforme a la ley, pasados esos cinco días, la JEC "declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento". Ese acatamiento de la Constitución ha de ser presencial, y el eurodiputado electo de Junts, el exconseller Toni Comin, tiene pendiente una orden de detención en España por el proceso independentista de 2017 y es previsible que no acuda a la cita de la JEC, con lo que su escaño quedará vacante por el momento. Al margen del caso de Toni Comin, la cita de este lunes reunirá en el Congreso a los eurodiputados electos, tanto los que revalidaron su escaño como todos los nuevos, y entre ellos destacan los tres de la agrupación de Se Acabó la Fiesta (SALF) de Luis 'Alvise' Pérez Fernández, que se estrenan en cargos de representación, o la exministra Irene Montero, que fue cabeza de lista de Podemos el 9 de junio. En cambio, no acudirá a la cita será la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que fue cabeza de lista del PSOE en las europeas y que ya ha renunciado a su acta como eurodiputada ya que de no hacerlo tendría que salir del Ejecutivo dado que ambos puestos son incompatibles según las normas comunitarias. Su destino sigue siendo una cartera en la futura Comisión Europea.

