Rull defenderá un Parlament "inviolable" ante una posible detención de Puigdemont en la Cámara

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha avisado de que defenderá que la institución sea "inviolable" ante una posible detención en la Cámara catalana del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont. "Yo defendería los derechos de los diputados y el Parlament debe ser inviolable", ha reivindicado en una entrevista publicada este domingo en el 'Diari Ara' y recogida por Europa Press, tras ser preguntado por si evitaría que la policía entrase en el Cámara para eventualmente detener a Puigdemont en el caso de que el Tribunal Supremo no retire las medidas cautelares. "El Parlament debe ser el templo del respeto democrático y de la expresión democrática del pueblo de Catalunya. Y por tanto, los diputados y las diputadas dentro del Parlament deben ser intocables", ha sostenido. Rull también ha defendido que Puigdemont tiene que regresar con, textualmente, el máximo nivel de solemnidad posible porque "ha mantenido en el exilio la dignidad de la institución de la presidencia". En paralelo, ha admitido que no se sintió "cómodo" al llevar a cabo un acto equivalente porque fue, a su juicio, una decisión anómala, y confía en que haya una investidura antes del 26 de agosto, fecha límite para evitar una repetición electoral. LISTA CONJUNTA Sobre una posible lista conjunta de Junts con ERC, Rull ha señalado que esta decisión corresponde a la dirección del partido, pero cree que el independentismo sale "victorioso" cuando, textualmente, son capaces de articular instrumentos de expresión muy mayoritaria. Por ello, ha asegurado que hace falta volver a sentarse y entenderse con los republicanos: "Llevamos mochilas muy pesadas y yo sería partidario de dejarlas de lado." En ese sentido, ha aconsejado "relativizar" el pasado para que no sea un condicionante en términos de parálisis, después de preguntársele por si este acercamiento entre ambas formaciones pude hacerse con los mismos interlocutores. DIETAS DE LOS DIPUTADOS Respecto a las dietas de los diputados, Rull ha asegurado que están trabajando en el cambio de la estructura de su retribución: "Será una de las grandes decisiones que tomaremos." Ha descrito que buscan un nuevo planteamiento que permita adaptar la Cámara "a las exigencias de la ciudadanía" para hacer, textualmente, que sea mucho más claro y tangible desde el punto de vista de los desplazamientos.

