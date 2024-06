ERC insta a Junts y PSC a evitar la repetición electoral y a no dar "por descontado" su apoyo

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha llamado este miércoles a Junts y PSC a asumir la responsabilidad de evitar una repetición electoral y a no dar "por descontado" su apoyo a una eventual investidura de uno de sus candidatos. "No den por descontado nuestros votos sencillamente porque ustedes son independentistas como lo somos nosotros", ha dicho a los juntaires durante su intervención en el pleno que celebra el Parlament para activar la cuenta atrás de dos meses para investir un presidente. A su vez, ha hecho un aviso a los socialistas: "No den tampoco por descontados nuestros votos porque ustedes se consideren de izquierdas como lo somos nosotros". Jové ha tachado de incapacidad e irresponsabilidad el hecho de que ni Junts ni PSC no hayan presentado una candidatura: "Si hoy estamos aquí sin un candidato a la Presidencia es porque les ha faltado valentía y coraje para cambiarlo." El dirigente republicano ha exigido a ambas formaciones la responsabilidad y valentía de "postularse tantas veces como haga falta" y llegar al 26 de agosto --fecha límite para un debate de investidura-- con, textualmente, el trabajo hecho y no abocar a los ciudadanos a nuevas elecciones.

