Barbón remarca que "todas las CCAA están infrafinanciadas" y Asturias defenderá sus intereses

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha remarcado este miércoles ante el diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, que "todas las CCAA están infrafinanciadas" y asegura que Asturias defenderá sus intereses en la negociación "multilateral" de la reforma del modelo de financiación autonómica. Además, se opone a que a que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) "sea el elemento diferenciador a la hora de conmutar parte de la deuda". "Si los mercados te impiden acceder a la deuda, que puedas acceder a un sistema que lo haga el propio gobierno, yo no estoy en contra. Lo que estoy en contra es que eso signifique luego privilegios a la hora de conmutar o de perdonar parte de la deuda", ha añadido. De este modo ha respondido a la pregunta en la sesión de control en la que Foro quería saber si el jefe del Ejecutivo autonómico "cree que la reforma del sistema de financiación autonómica que plantea el Gobierno de España debería reconocer la singularidad del pueblo asturiano". Para Pumares, es esencial que el presidente del Principado "siempre y en todo lugar anteponga los intereses de Asturias a los suyos propios" y exige a Barbón un Gobierno "que cumpla con su obligación y que vaya con los deberes hechos a las negociaciones con el Gobierno de España para la reforma del sistema de financiación autonómica". En ese sentido, reclama "un informe que determine los costes reales" de los servicios en Asturias. "Si vamos a ir a una negociación diciendo que la financiación autonómica tiene que garantizar la prestación de los servicios públicos de calidad, evidentemente tendremos que saber de qué estamos hablando y cuál es el coste de esos servicios públicos de calidad", ha señalado. Por su parte, Barbón ha argumentado que "el principal problema" para cuadrar el 'sudoku' en financiación "no está en el PSOE" porque solo hay dos comunidades de régimen común con gobiernos socialistas, Asturias y Castilla-La Mancha, y ambas con una posición parecida y factores similares. Así, sostiene que el problema para el acuerdo de financiación está "en la bancada del PP" porque los presidentes autonómicos del PP "no tienen una posición común". "Invito al PP, para desbloquear la situación, a que propongan ellos algo, y si no lo hacen, es sencillamente porque el 'sudoku' es complicado", ha dicho, abogando por "la unidad y el apartidismo" en la defensa de los intereses de Asturias, en línea con la "hoja de ruta" firmada en 2020 por todos los partidos con representación en la Junta General "excepto la extrema derecha".

