La AJFV afea que el Constitucional lleve un año "incumpliendo" el fallo del TEDH que amparó a los aspirantes al CGPJ

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha afeado este lunes al Tribunal Constitucional (TC) que lleve un año "incumpliendo" la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por vulnerar los derechos civiles de seis jueces asociados que son candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2018. En un comunicado, la asociación recuerda que el sábado se cumplió el plazo de un año desde el fallo de Estrasburgo y que el Constitucional aún no ha dado cumplimiento a dicha sentencia, que adquirió firmeza el pasado septiembre. A su vez, incide en que "tampoco ha respondido a la demanda de ejecución de esta sentencia" que presentó en noviembre del año pasado. Así las cosas, el portavoz nacional de la AJFV, Sergio Oliva, denuncia la existencia de una "anomalía democrática sin precedentes" consecuencia de la no renovación del CGPJ, algo que "está vulnerando los derechos civiles de los seis candidatos" de su asociación. En julio de 2023, el TEDH estableció que los seis aspirantes vieron vulnerados sus derechos porque no se les permitió participar en tiempo y forma en el proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces --caducado desde el 4 de diciembre de 2018--, lanzando un reproche directo al TC por no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por estos mismos seis magistrados en octubre de 2020. En concreto, el tribunal europeo recriminó al Constitucional que inadmitiera la demanda de amparo sin explicar suficientemente el porqué. En su día, la corte de garantías se limitó a explicar en sendas resoluciones, a las que tuvo acceso Europa Press, que se trataba de un recurso extemporáneo por haberse presentado fuera de los tres meses de plazo que da la ley. Estrasburgo también estableció que los seis candidatos "tenían derecho" a que sus candidaturas fueran estudiadas por el Congreso y el Senado de forma oportuna. Desde que se anunció el fallo, ni el Constitucional ha resuelto sobre el recurso de amparo de los seis magistrados, ni las Cortes Generales han votado el listado de candidatos que fue remitido por el CGPJ en 2018. "OPORTUNIDAD DE ORO" PARA EL TC Para el portavoz de la AJFV resulta "absolutamente inaceptable" que los presidentes del Congreso y del Senado "lleven más de cinco años omitiendo de forma flagrante el ejercicio de sus funciones al no convocar los plenos para renovar el CGPJ". Con todo, Oliva incide en que el "silencio" del Tribunal Constitucional "contribuye, con su omisión, a que los derechos civiles de los candidatos se sigan vulnerando". Y subraya que la corte de garantías tiene "una oportunidad de oro para realizar una nueva valoración constitucional del actual sistema partitocrático de designación de vocales del CGPJ, conforme a la jurisprudencia europea". Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisan que, cuando se dio a conocer el fallo del TEDH en julio de 2023, los magistrados de la Sala Primera empezaron a estudiar los efectos de la resolución, pero sin alcanzar decisión alguna a la espera de "una reflexión más profunda". En diciembre, el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, encargó un informe jurídico sobre la petición de los seis candidatos de que se ejecutara la sentencia de Estrasburgo.

