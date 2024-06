Bendodo acusa a Sánchez de "vender" los principios de igualdad, equidad y solidaridad en la financiación

El vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "vender los principios básicos de nuestro Estado" en referencia a la igualdad, equidad y solidaridad en la financiación. Además, ha pedido al presidente una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y una Conferencia de Presidentes. En este sentido se ha pronunciado Bendodo este sábado en Manilva (Málaga) en una atención a medios acompañado por el secretario general del partido en la provincia, José Ramón Carmona, y el alcalde de la localidad, José Manuel Fernández. En referencia a Sánchez, Bendodo ha dicho que "no puede seguir comprando a plazos su sillón en la Moncloa a costa precisamente de vender estos principios básicos de nuestro Estado, igualdad, equidad y solidaridad, me refiero a la financiación, que ahora quiere que haya una financiación singular para Cataluña". Así, ha pedido que "se convoque ya" al consejo de política fiscal y financiera, y al presidente del Gobierno le ha pedido que convoque "cuanto antes" la conferencia de presidentes y que se aborde en el seno de esos dos órganos, un nuevo modelo de financiación autonómica, "que debe ir acompañado de un nuevo modelo de financiación municipal, también para los ayuntamientos, y que evidentemente se base en los principios de solidaridad, igualdad y equidad". Elías Bendodo ha recordado que el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas proviene del año 2009, durante la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, "un modelo injusto, en el que Andalucía pierde". "Y el nuevo modelo de financiación no puede ser que vaya al dictado de Puigdemont y de los independentistas de Cataluña para que Sánchez siga comprando su asiento en el sillón de la Moncloa", ha criticado. El líder 'popular' también ha aludido a la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, y ha recordado que fue consejera de Economía de Andalucía, y que en esa época pedía un trato justo para la comunidad autónoma. "Ahora ella está consumando la mayor traición a Andalucía, intentando privilegiar unos territorios sobre otros para que su señorito Sánchez siga sentado en el sillón de la Moncloa. Ella, donde dije digo, digo Diego, defendía a Andalucía con la boca pequeña y ahora la traiciona". También ha hecho alusión al exministro José Luis Ábalos, a quien ha calificado como "la salsa de todos los platos", y al respecto ha dicho que tenía reuniones "con exministros socialistas, con exaltos cargos dirigentes andaluces, con Gaspar Zarrías, condenado por los ERE". Y también ha dicho de Ábalos que "era un peso pesado, era el guardián de los avales de Sánchez. Llevaba las claves, y abría todas las puertas, y estaba en la sala de máquinas de la corrupción socialista. Por tanto, nosotros vamos a seguir pidiendo explicaciones". Bendodo ha insistido en señalar que "lo más preocupante del sanchismo es que el escándalo que nos avergüenza hoy, será tapado por el escándalo de mañana, y esto seguirá así". "Falta el remate final que estoy convencido que serán unas elecciones generales que no va a convocar Sánchez, las va a convocar el independentismo", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo