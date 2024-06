Feijóo, ante las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial: "Lo vamos a intentar"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este miércoles dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de cinco años caducado, si el Gobierno no quiere romperlo". "Lo vamos a intentar", ha manifestado Feijóo en los pasillos del Congreso, antes de intervenir en la sesión de control al Gobierno, donde el jefe del Ejecutivo ha culpado al PP del "bloqueo" en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Al ser preguntado expresamente si será posible alcanzar el acuerdo con el PSOE sobre el CGPJ, Feijóo ha respondido a los periodistas: Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar". Tras las elecciones europeas, PSOE y PP han mostrado su disposición a retomar las negociaciones para desatascar la renovación del CGPJ, que ya estaban bastante avanzadas antes del parón de marzo por las citas electorales. FEIJÓO HA AVISADO QUE NO ACEPTARÁ "ÓRDAGOS" NI "CHANTAJES" Eso sí, los 'populares' han insistido en que esa renovación debe hacerse con mediación europea, como acordaron en diciembre Feijóo y Pedro Sánchez. Por lo pronto, no hay ninguna fecha para la próxima reunión, si bien desde Bruselas han dejado claro que esperan propuestas concretas de PP y PSOE antes de reactivar la negociación. Feijóo ya avisó el jueves al Gobierno que el PP no va a aceptar "ni órdagos, ni chantajes ni amenazas" para renovar el Consejo y planteó al PSOE retomar la negociación donde lo dejaron, con mediación de la Comisión Europea. Sus palabras se producían un día después de que Pedro Sánchez hubiera dado un ultimátum al PP para que se avenga a renovar el CGPJ antes de que acabe el mes de junio y advirtiese que de lo contrario cambiará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia. SÁNCHEZ: "APARECEN" AZNAR O AYUSO CUANDO HAY POSIBILIDAD DE PACTO Sánchez ha afirmado que España es "una democracia plena" pero "todos los rankings" e informes como el que hace anualmente la Comisión Europea les lleva a ponerse "un pero". "Y ese pero es el bloqueo que el PP están haciendo al CGPJ y su renovación, tal y como mandata la Constitución". En este sentido, ha recalcado que "cada vez que hay una opción" de que puedan "entenderse el Gobierno y el principal partido de la oposición", "aparecen" los "jefes" de Feijóo: "el señor Aznar, el señor Abascal y la señora Ayuso" y dicen que "ni se le ocurra" suscribir ese pacto. El presidente del PP ha respondido entonces a Sánchez que "su principal problema no es con el CGPJ, su principal problema es con la Justicia", aludiendo así a la investigación a su esposa y a su hermano. Además, y después de que Feijóo haya asegurado que Sánchez "ya empieza a ser incompatible" con la regeneración democrática, Sánchez le ha advertido de que su plan se aprobará con o sin el primer partido de la oposición. "Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes", le ha espetado. EN EL PP CREEN QUE SÁNCHEZ NO QUIERE EL ACUERDO Fuentes de la cúpula del PP consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez está en "una huida hacia adelante" y subrayan que es el Ejecutivo el que no quiere renovar el órgano de gobierno de los jueces, presionado por sus socios para "controlar ya" el CGPJ. En este sentido, han subrayado que el Partido Popular no se ha apeado nunca de la negociación y muestra de ello es que fue el propio Feijóo el que propuso la mediación de la Comisión Europea, han agregado fuentes de la formación.

Compartir nota: Guardar Nuevo