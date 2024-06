Socios de Sánchez no ven sentido al ultimátum del PSOE al PP con el CGPJ y piden actuar ya

Madrid, 13 jun (EFE).- Socios parlamentarios de Pedro Sánchez como Sumar y ERC no ven sentido al ultimátum del presidente del Gobierno al PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que creen que es una pérdida de tiempo ante la falta de voluntad de los populares, y han pedido actuar ya.

"No se puede perder más tiempo, hay que modificar por ley la composición del gobierno de los jueces para asegurar que la derecha en este país aprenda a perder bien. Cuando las urnas no le dan la razón, las instituciones no las pueden secuestrar", ha declarado a los medios el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, en el pasillo de la Cámara Baja durante el pleno.

Sánchez dio este miércoles un ultimátum al PP para acordar la renovación del CGPJ en el mes de junio y, si no lo hace, anunció que planteará una reforma legal que puede afectar a la facultad de nombrar magistrados.

Sin embargo, Errejón ha insistido en no esperar más y hacer ya una modificación legal porque considera que "volver a pedirle al PP que por favor suelte el CGPJ" es "condenarse a la melancolía" y que seguir confiando en el principal partido de la oposición es "seguir permitiendo que el PP se ría del conjunto de los españoles".

Por ello, ha señalado que en la batería de reformas de regeneración democrática anunciada por Sánchez una de ellas tiene que ser la modificación del acceso a la judicatura para "diversificar perfiles sociales", y otra la composición del CGPJ, tras más de 2.000 días con la renovación pendiente.

"No somos partidarios de resolver trozo por trozo (la situación del CGPJ), la fotografía del conjunto tiene que ser coherente. (En Sumar) hemos presentado una fotografía coherente entera, esperaremos a ver la del PSOE", ha dicho Errejón, que ha indicado que hay conversaciones entre el PSOE y sus socios de Gobierno de Sumar sobre el CGPJ y otras medidas de regeneración democrática.

Sobre este asunto, ha comentado que las medidas "no se pueden quedar en una denuncia de bulos o en una constatación moral de que enfrente hay reaccionarios que están dispuestos a utilizar cualquier herramienta para tumbar a gobiernos que no le gustan".

En la misma línea, la diputada de Compromís Àgueda Micó, del grupo parlamentario de Sumar, ha dicho que ha habido "tantos ultimátums" al PP sobre el CGPJ que "no tiene sentido", y por ello cree que los partidos que han apoyado la investidura de Sánchez tienen que "buscar fórmulas" para renovar este órgano.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha recordado que su partido ya abogó por votar a los vocales del CGPJ "y saltar el veto del PP que dura demasiado".

"Es algo que el PSOE puede plantear mañana mismo y me parece mucho que se le den 15 días después de cinco años al PP", ha añadido.

Por otro lado, ha opinado que Sánchez "está contemporizando demasiado con las cloacas y con la maquinaria del fango" y "le funciona", pero cree que "tiene el BOE y puede hacer un montón de cosas" más allá de la "queja".

Mucho más cauta, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, que apoyó a Sánchez en su investidura como presidente de Gobierno y este jueves ha dicho que la renovación del CGPJ es "un tema demasiado serio que hay que estudiar con profundidad y buscar consensos" en lugar de "imponer la vía de la unilateralidad". EFE

