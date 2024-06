Más de 38 millones de españoles convocados para elegir 61 representantes en la Eurocámara

Madrid, 9 jun (EFE).- Más de 38 millones de españoles están convocados este domingo para elegir a los 61 eurodiputados que representarán a España en el Parlamento Europeo.

Unos comicios con circunscripción única en todo el territorio nacional que contarán con un dispositivo policial a cargo de más de 95.000 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En total los veintisiete países de la UE elegirán a 720 europarlamentarios y España ocupa el cuarto país con más número de escaños, por detrás de Alemania (96 escaños), Francia (81) e Italia (76).

Para estos comicios europeos se presentan 34 candidaturas españolas, dos más que en los anteriores comicios de 2019 y se han dispuesto 58.556 mesas electorales por todo el país. El dispositivo electoral costará a las arcas públicas 198.085.614 euros.

Los colegios electorales abren a las 9,00 horas y cerrarán a las 20,00 horas pero no será hasta las once de la noche cuando se conozcan los primeros resultados provisionales, ya que la normativa europea establece que no se pueden difundir datos hasta el cierre de los colegios de todos los países de la UE, siendo Italia el último en cerrar.

Será a partir de las 14,30 cuando el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ofrezcan los primeros datos de participación. Un segundo avance lo comunicarán a las 18,30 horas, y a las 23,00 horas la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntarán en rueda de prensa los resultados provisionales.

No obstante, al cierre de los colegios electorales también se difundirán los primeros sondeos realizados a pie de urna. Urnas que suman un total de 70.000 instaladas en los 22.576 locales electorales distribuidos por toda España.

Por otra parte, para que la jornada electoral transcurra con normalidad se ha desplegado un dispositivo policial de 95.438 efectivos. El Ministerio del Interior ha informado de que en la fase crítica del plan se desplegarán 28.000 policías nacionales y 47.600 guardias civiles.

En los territorios de su competencia estarán también operativos 4.910 agentes de los Mossos d'Esquadra; 939 de la Ertzaintza; 260 de la Policía Foral de Navarra; y 67 de la Policía Canaria.

El dispositivo se completa con 13.475 efectivos de los distintos cuerpos de las policías locales.

En estas elecciones europeas habrá 2.259.621 votantes nuevos respecto a las de 2019, es decir, ciudadanos que han cumplido en este período los 18 años.

Hay que destacar que la edad mínima para votar en la mayoría de los países de la Unión Europea, incluido España, son los 18 años, pero hay cinco Estados miembros en los que se ha reducido esa edad: en Austria, Bélgica, Alemania y Malta se podrá votar a los 16 años; y en Grecia a los 17.

De los más de 38 millones de ciudadanos llamados a las urnas, 35.361.672 son residentes en España, 2.422.716 se encuentran fuera del país y 302.991 son residentes extranjeros en España.

La solicitud de voto por correo se ha duplicado en estas elecciones y a fecha de 31 de mayo Correos había admitido 632.000 papeletas frente a las 307.500 registradas en 2014, los últimos comicios europeos que se celebraron sin coincidir con otros procesos electorales.EFE

rdm/cc