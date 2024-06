Puente afirma que el domingo el PP se va a llevar un "susto" porque "no ha trabajado y no tiene líder ni proyecto"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el PP se va a llevar un "buen susto" este domingo, 9 de junio, en las elecciones europeas porque a 48 horas de las votaciones "llega con la lengua fuera al cierre de campaña" y "no ha trabajado, no tiene líder y tampoco proyecto". En estos términos se ha expresado el titular de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible durante su intervención en el acto de cierre de campaña celebrado en Valladolid, donde ha estado acompañado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la candidata socialista Iratxe García y en el que ha puesto el foco en que los 'populares' llevan seis años "igual, con la sede en negro y con el programa en blanco". En relación con las encuestas de los comicios, Puente ha ironizado con "no saber si son auténticas o forzadas", pero "siempre a dos meses de las elecciones dan unos ánimos tremendos al PP, pero la realidad es que a 48 horas de votar la cosa parece que está de 'foto finish'. "No lo digo yo, lo dicen ellos que hablan de empate", ha asegurado entre risas. En lo que respecta a los partidos a la derecha del PP, Puente ha augurado que igual "más de uno este domingo se lleva las manos a la cabeza con los resultados". "Es verdad que ahora están preocupados con Alvise Pérez, el candidato de Se acabó la fiesta", ha señalado, al tiempo que ha indicado que Alvise "les ha venido muy bien mientras le financiaban y mientras jugaba a hacer el travieso difamando a políticos de izquierda y mintiendo sobre la vida de políticos de izquierda". El problema, ha sostenido el titular de la cartera de Transportes, es que ahora "él quiere jugar al mismo juego del Partido Popular y les va a dar un buen susto el domingo". FONDOS EUROPEOS En la misma línea, Puente ha detallado que la idea del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, es defender en Bruselas que los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia sean "permanentes y estables" para que estén integrados en todos los proyectos de la Unión Europea. Todo ello en un mundo en el que Asia y Estados Unidos están "transformando" sus modelos, ha explicado el ministro de Transportes, por lo que Europa "no se quiere quedar atrás y debe transformar su modelo energético, productivo y las infraestructuras". "Para eso es para lo que vamos a Europa y eso es lo que está en juego el domingo", ha defendido. Dentro de este orden de ideas, Óscar Puente ha asegurado que lo que está en juego en estas elecciones es "bien fácil, la Europa de los derechos o en la del repliegue identitario, la de las fronteras que desaparecen y en la que las personas circulan libremente y se defienden los derechos o la de viejas y nuevas fronteras que quieren añadir". "Esa es la disyuntiva", ha subrayado el socialista, para resaltar que "nunca estuvo tan fácil acertar con el voto en función de lo que uno quiera. Si lo que uno quiere es menos Europa, pues tiene donde elegir. Si lo que uno quiere es más y mejor Europa, también". Y el partido que defiende una Europa "mejor", ha añadido el titular de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible, es el Partido Socialista Obrero Español, así que este domingo hay que "estar unidos porque todos son importantes". CAMPAÑA "CORTA" Durante su intervención, el también exalcalde de Valladolid ha asegurado no estar "nada cansado" ya que la campaña se le ha "hecho corta" y le "hubiera gustado" una semana más de actos porque ha sentido que ha ido "con el equipo ganador que tiene la razón y ha hecho los deberes". Puente también ha mostrado su "satisfacción" por llegar al acto de cierre de campaña en la capital del Pisuerga con el trabajo "bien hecho", motivo por el que ha destacado que ser socialista supone pensar "siempre en los débiles y no en los fuertes", por lo que hay que ir "con la cabeza alta". "Ya está bien de poner la otra mejilla y de aguantar infundios, bulos, calumnias e insultos", ha apostillado. La explicación para estos ataques, ha considerado el ministro, es que los otros partidos están "escocidos" porque los socialistas "no se ponen en su línea y responden con argumentos, si bien a veces con ironía". "Porque ya está bien de escuchar lo que ha tocado escuchar durante los últimos años de manera tan injustificada porque no existe justificación para que España viva la situación de crispación que arrastre en los últimos años", ha criticado. De la misma forma, ha recordado que el "sueño" del expresidente 'popular' Mariano Rajoy era llegar a los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y a día de hoy el país cuenta con 21,3, al tiempo que ha afirmado que la "próxima primavera habrá 22 millones de afiliados". Por tanto, ha incidido Puente, "parece que en este ámbito las cosas no avanzan mal", ya que "se ha acabado también con la precariedad y la temporalidad y se ha apostado por dar dignidad a los trabajadores de este país", razón por la que se ha preguntado "por qué existe esta crispación si la mayoría, que son los trabajadores de España, no están en una mala situación". "FUTURO Y ESPERANZA" La europarlamentaria socialista y 'número 2' del PSOE en las elecciones europeas, Iratxe García, quien ha intervenido antes que el titular de la cartera de Transportes, ha llamado a llenar las urnas este domingo de "esperanza" con "la zurda" para continuar con un proyecto europeo que "se comprometa con la gente de bien y que mire al futuro". En opinión de García, los socialistas han explicado de forma "continua" de Europa y acerca de la "importancia" de estas elecciones para promover una Unión Europa "de la paz, la libertad y los derechos humanos", que es modelo en el mundo de progreso social. Un progreso, ha precisado la socialista, que se "debe traducir" en que la gente viva mejor para mirar al futuro "sin dejar a nadie atrás". Esa es la Europa en la que ha trabajado el PSOE, ha sostenido, en unos años "tan difíciles" como los de la pandemia, en el que el gobierno socialista se "dejó la piel" para ser el "faro" de toda la socialdemocracia europea y que ha conseguido afrontar las diversas crisis. En este punto, la 'número 2' en la candidatura del PSOE a los comicios de este domingo, 9 de junio, ha puesto en valor el compromiso de su partido con las políticas que permiten hacer un "poco mejor" la vida de las personas que más lo necesitan. En los mismos términos, Iratxe García ha remarcado que Europa ha demostrado estar "a la altura de las circunstancias" con el compromiso que han construido los socialistas con "orgullo, dedicación, pasión y trabajo". Ante este "esfuerzo" socialista, la europarlamentaria ha contrapuesto la forma de actuar del Partido Popular, una formación que "no quiere hablar de Europa y se dedica a embarrar e intentar poner en entredicho la legitimidad del gobierno de España". Al mismo tiempo, la 'número 2' de la candidatura socialista a las elecciones europeas ha criticado que la hoja de servicios del PP esté "vacía" y que los 'populares' "no hayan arrimado el momento en el momento en el que más lo necesitaba este país". Para García, todo esto se debe a que las "buenas noticias para España significaban malas noticias para el Partido Popular", un punto en el que ha defendido que esta circunstancia demuestra el "falso patriotismo que algunos dicen defender". "Pero no tengáis ninguna duda de que la ciudadanía ha entendido perfectamente el mensaje", ha advertido, para subrayar que los socialistas van a apostar por el apoyo al medio rural, la defensa de los derechos de las mujeres y las ayudas a los jóvenes para que puedan avanzar en su proyecto de vida.

