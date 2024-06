La Generalitat Valenciana pide al Gobierno que blinde los niveles de agua de la Albufera

València, 5 jun (EFE).- La Generalitat Valenciana ha reclamado al Gobierno un "compromiso firme" con la Comunitat Valenciana para blindar el mantenimiento de los niveles de agua y la protección medioambiental de "un humedal único en el mundo" como es la Albufera de València.

Así lo recoge una declaración institucional aprobada por el pleno del Gobierno valenciano, que este miércoles se ha reunido en el parque natural de la Albufera con motivo del Día el Medio Ambiente, y que ha sido leída por la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas.

El texto solicita al Gobierno la puesta a disposición de los volúmenes de agua que recoge la normativa, y el cumplimiento del apartado 5 del artículo 13 del anexo 11 relativos al Plan Hidrológico del Júcar, que establece que para los requerimientos ambientales del lago de la Albufera son necesarios 10 hm³/año del sistema Júcar y 10 hm³/año del sistema Turia.

También le pide la firma del protocolo de emergencia para el parque natural propuesto por la Generalitat para garantizar el equilibrio ecológico ante situaciones similares a las vividas el otoño pasado, y el impulso necesario para la declaración de la Albufera como reserva de la Biosfera.

El texto destaca que la Albufera representa "un ecosistema de gran riqueza biológica, donde conviven diferentes especies de flora y fauna", pero también "un espacio con gran tradición etnológica, histórica y cultural del pueblo valenciano" y una seña de identidad que los valencianos sienten como propia.

Señala que la Generalitat defiende la supervivencia de este espacio, "que pasa por instantes muy difíciles que amenazan seriamente su futuro" y destaca que el lago "necesita agua suficiente y de calidad, que le permita asegurar un flujo ecológico permanente para mantener una conexión continua con el mar".

No obstante, añade la declaración, el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "han incumplido la obligación legal de poner a disposición del lago el volumen de agua establecido en la normativa estatal".

"Ante esta situación de indefensión y el flagrante incumplimiento del Gobierno, el ejecutivo valenciano ya tramitó un requerimiento al Ministerio por el incumplimiento del Plan Hidrológico del Júcar sobre las aportaciones de agua en el lago de la Albufera", recoge el documento.

La consellera ha criticado, a preguntas de los periodistas, que el Gobierno no haya contestado a ese requerimiento hecho al Ministerio, y ha advertido de que si no lo hace dentro del plazo legal de dos meses, el Ejecutivo valenciano reclamará en los juzgados la llegada de ese agua.

Entiende que el Gobierno no puede darles una respuesta porque no ha aportado esos caudales y está incumpliendo el Plan Hidrológico, por lo que le ha acusado de mentir cuando dice que ese agua ha llegado a la Albufera, y ha denunciando que para el Gobierno de España "la Albufera no existe". EFE

