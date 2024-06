Stroud, 'quarterback' de Texans, critica a Rodgers por no ganar más anillos de Super Bowl

Redacción deportes, 4 jun (EFE).- Coleridge Bernard Stroud, 'quarterback' estelar de los Houston Texans, criticó al veterano Aaron Rodgers, mariscal de campo de los New York Jets, por tener sólo un anillo de campeón en sus 19 años de carrera en la NFL, la Liga profesional de fútbol americano.

"Quieres los anillos, siempre son los anillos. Si le dieras a Matthew Stafford una oportunidad como la que tuvo Aaron Rodgers garantizo que seguro tendría tres o cuatro anillos", afirmó el novato de 22 años, que causó sensación en su primera temporada en los Texans el año pasado.

Stroud se refirió así, en el podcast 'Million Dollaz Worth of Game', al talento del que fue rodeado Rodgers en su etapa, de 2005 a 2022, en la que jugó para los Green Bay Packers, en el que sólo pudo ganar el Super Bowl XLV.

Según el joven que fue seleccionado en el lugar uno de la primera ronda del Draft del 2023 por los Texans, hasta Matthew Stafford, 'quarterback' de Los Angeles Rams, pudo haber obtenido más títulos que Rodgers.

Este análisis, dijo, es algo que ha compartido con Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, quien logró siete anillos de campeón en su carrera con New England Patriots -con los que logró seis de ellos- y Tampa Bay Buccaneers.

"He hablado con Tom Brady sobre esto porque es un buen mentor para mí. Me dijo que todo gira en torno a tus compañeros y cómo los tratas. Ahí es donde creo que se cae Rodgers, no sabemos cómo trata Aaron Rodgers a sus compañeros de equipo, pero podemos garantizar que Tom Brady trataba bien a sus compañeros porque consiguió esos anillos", subrayó Stroud.

Stroud, quien nació en Rancho Cucamonga, California, también señaló que preferiría tener una carrera similar a la de Eli Manning por sus triunfos en los Super Bowls XLII y XLVI con los New York Giants, que a la de Rodgers, con todo y sus cuatro premios de Mejor Jugador de la temporada (MVP) de la NFL.

En su temporada de debut con los Houston Texans, CJ Stroud terminó dentro de los primeros 10 mejores 'quarterbacks' de la liga. Ocupó el lugar ocho con 4.108 yardas por aire y 23 anotaciones. Sólo fue interceptado en cinco ocasiones.

Gracias a su consistencia, los Texans obtuvieron el título de la división Sur de la Conferencia Americana con marca de 10 ganados y siete perdidos. En los 'playoffs' fueron eliminados en la ronda divisional por los Baltimore Ravens. EFE

