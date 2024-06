El presidente de ADIF declara mañana en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo'

La comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' no descansa esta semana, que coincide con la última etapa de la campaña de las elecciones europeas, y acogerá este martes por la mañana la comparecencia del presidente de ADIF, Ángel Contreras, después de que la anterior semana desfilaran por ella el jefe de personal de la entidad pública, Michaux Miranda, y su expresidenta, Isabel Pardo de Vera. Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción pidió la semana pasada al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' que cite a varios investigados, entre los que está el jefe de personal de ADIF, que compareció en esta comisión de investigación del Senado. Asimismo, la Fiscalía también pide al juez Ismael Moreno la declaración como testigos de la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera y Francisco Toledo Lobo, presidente de Puertos del Estado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021. Ambos comparecieron la semana pasada en la comisión del Senado. TRAS EL INFORME DE LA UCO La actual presidente de ADIF se producirá después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostuviera que Koldo García trató de reunirse con Ángel Contreras porque el empresario Daniel Fernández le pidió que ejerciese "su influencia para la adjudicación de un nuevo contrato ligado" a uno previsamente adjudicado por el ente público. "Ángel Contreras, por tanto, es la persona que conecta la corrupción del pasado en la compra de mascarillas con la presente en contratos de obra pública. Antes de ser presidente de Adif, fue director general de la empresa. Vistos los antecedentes, no descartamos que estos amaños vengan incluso de tiempos previos a la pandemia y al 'caso Delorme'", sostiene el PP. LA DECLARACIÓN DEL JEFE DE PERSONAL En su comparecencia, el jefe de personal de ADIF explicó que el contrato que se realizó desde su departamento con la empresa vinculada a la trama Koldo se realizó porque Puertos del Estado ya había adquirido mascarillas previamente con ellos y los aviones estaban saliendo para España, algo que, según dijo, garantizaba el suministro de este material sanitario. Ante preguntas de los grupos, este alto cargo de Transportes fue desgranando el proceso de contratación con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a esta trama. En este contexto, explicó que cuando el Ministerio de Transportes traslada a ADIF la orden ministerial en la que le instaba a adquirir material sanitario para el Grupo Fomento y la empresa en particular, desde su departamento se ponen en contacto con diversas entidades como INGESA, Interior o Puertos del Estado para que le trasladen sus proveedores y solicitan cuatro ofertas para proceder al contrato de mascarillas. En este momento, según desgranó, la presidenta de ADIF de aquel momento, Isabel Pardo de Vera, le indica que una de las principales premisas para gestionar los contratos de ese momento era que aseguraran el suministro de mascarillas. PARDO DE VERA Por su parte, Pardo de Vera aseguró que no conocía Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama Koldo, antes de contratar con ella la compra de hasta cinco millones de mascarillas. A su vez, dijo que ella no eligió a esta sociedad, sino que solamente firmó la "declaración de emergencia" del contrato en base a sus competencias. Asimismo, apuntó que era más ágil administrativamente contratar a través de Adif que del ministerio y sobre si recibió presiones para contratar con Soluciones de Gestión, la exalto cargo reseñó que todo el mundo en Transportes quería que los contratos de emergencia se formalizaran "con agilidad" porque el personal necesitaba las mascarillas. "Había una presión autoimpuesta y había presiones referidas a la agilidad, la inmediatez, la calidad y la coordinación porque el transporte y la llegada del suministro se hacía desde el ministerio", detalló. Pardo de Vera mostró su total confianza en la gestión de ese contrato llevaba a cabo por el director general que la realizó, subrayó que en los contratos de emergencia no era exigible la solvencia y señaló, igual que Miranda Paniagua, que uno de los motivos por los que se eligió a esa empresa fue porque ya "había aportado mascarillas".

