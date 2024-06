Comín emplaza a Illa que sea "humilde" y acepte "que no tiene mayoría para ser president"

Barcelona, 3 jun (EFE).- El cabeza de lista de JxCat para las elecciones europeas, Toni Comín, ha emplazado este lunes al candidato del PSC, Salvador Illa, a que sea "humilde" y acepte "que no tiene mayoría para ser president" ante su insistencia "en postularse para la investidura".

Comín ha respondido así desde Montesquieu-des-Albères (Francia) a las palabras de Illa de ayer en un acto electoral en Lleida, en las que recomendó al independentismo "humildad", "paciencia" y "tocar con los pies en el suelo" en las negociaciones postelectorales para constituir el Parlament y el Govern.

"Me gusta que Illa haga llamamientos a la humildad, se lo agradezco, porque creo que, cuando exigimos una actitud a los otros, nos lo tenemos que aplicar a nosotros y por tanto esto me hace tener esperanza en que Illa será suficientemente humilde para entender que no tiene mayoría para ser president", ha afirmado el candidato de Junts.

A juicio de Comín, la candidatura de Illa, que ha tachado de "unionismo progresista", contaría con 48 apoyos en el Parlament -los diputados del PSC y los comunes-, mientras que "el bloque independentista tiene 59 diputados", en alusión a la suma de JxCat (35), ERC (20) y la CUP (4).

"Las matemáticas son unas grandes aliadas de la humildad porque te obligan a reconocer la realidad tal y como es. La humildad es muy importante en política. Estoy muy de acuerdo con Salvador Illa", ha remachado.

De esta manera, Comín ha insistido en que Carles Puigdemont es quien tiene más opciones de ser elegido president, si bien para que salga adelante su investidura necesitaría de la improbable abstención de los 42 diputados del PSC. EFE

sjs/hm/aam