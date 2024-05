Diputado de Podemos reclama a Óscar Puente desde Cartagena que se le permita inspeccionar la carga del Borkum

El diputado de Podemos en el Congreso Javier Sánchez Serna ha anunciado desde el Puerto de Cartagena que ha solicitado a Capitanía Marítima y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que se le permita inspeccionar la carga y documentación del buque 'Borkum'. Sánchez Serna ha explicado que su condición de diputado le habilita a pedir esa información sobre el carguero, "pero esto es también una cuestión de responsabilidad política y moral", ha añadido. Lo ha defendido en la concentración que las asociaciones Palestina Libre y Movimiento BDS Murcia, en contra del comercio de armas con Israel, han convocado este jueves por la tarde en el Puerto de Cartagena para "pedir al Gobierno claridad sobre el destino final de la carga del Borkum". El buque ya se encuentra fondeado en aguas de Cartagena desde esta mañana pero aún no ha atracado. Acompañado por la diputada regional, María Marín, Sánchez Serna ha subrayado que las organizaciones de solidaridad con Palestina, e incluso la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, "están diciendo que hay que asegurarse de que cargueros con armas no lleguen a un país como Israel, que está cometiendo un genocidio". Asimismo, ha asegurado que "es necesario velar por el cumplimiento de la ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso" y ha explicado que "dicha ley prohíbe la transferencia de este material a países donde se vulneran los derechos humanos, también como país de tránsito". Para el diputado "cada hora que pasa confirma uno por uno todos los detalles de la documentación difundida por Rescop y eso hace muy probable que este armamento acabe en Israel", en referencia a la filtración que dio a conocer que el siguiente destino del carguero es Koper, en Eslovenia, en lo que constituye "una manera habitual de encubrir este tráfico". Así, para Sánchez Serna, el Gobierno de Pedro Sánchez "se limita a replicar una información que le llega de la República Checa y omite que ese país es uno de los que más armamento están enviando a Israel" y lo que, a su parecer, debería hacer es "retener aquí este barco hasta tener plenas garantías de que esto no es así pero en lugar de eso solo ha respondido con medias verdades y con evasivas". Esto es, según el miembro de la formación morada, "un paso más" por parte del Gobierno central, que "ha negado a un diputado que ejerza sus funciones de control y no se le facilita información tan importante como la factura comercial o el packing list o los documentos que permitirían saber cuál es el destino final de ese armamento". Sánchez Serna hacía así referencia al estatuto del diputado, que en el artículo 7 estipula que dichos cargos pueden obtener toda la información que necesiten de la administración pública para ejercer su labor parlamentaria, pero ha aseverado que la única comunicación que ha recibido con respecto a su petición es un mensaje de Capitanía anunciando que su ruego se trasladaría a la Delegación del Gobierno. Aún así, ha asegurado que su labor no acaba aquí y que van a aguantar "el tiempo que haga falta" y además ha pedido a la sociedad de la Región de Murcia "que siga movilizándose y haciendo presión mientras el Borkum esté en nuestras costas". Para concluir, Sánchez Serna ha exigido una rectificación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Ninguna declaración, ningún gesto para la galería puede servir más al pueblo palestino que impedir que estas bombas lleguen a Gaza", ha asegurado. "Podemos parar el genocidio y hoy hay que empezar aquí, en Cartagena", ha afirmado.