Sareb eleva un 46 % sus pérdidas pese al alza de ingresos y cancela mil millones de deuda

Madrid, 25 abr (EFECOM).- La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) perdió 2.198 millones de euros en 2023, el 46 % más, lastrada por las minusvalías en las ventas y el aumento de los gastos financieros, aunque elevó sus ingresos un 16 % y consiguió amortizar más de 1.000 millones de deuda.

La compañía, creada en 2012 para gestionar y vender los activos problemáticos de las antiguas cajas de ahorro que recibieron ayudas públicas, registró un valor de cartera de 23.104 millones, un ajuste por valoración de activos de 9.903 millones afectado por la subida de tipos y estima que estas minusvalías -provisionadas- entre el valor en libros de los activos y el precio de venta van a seguir registrándose ya que es una cartera complicada, especialmente en suelos, donde este desfase es del 60 %.

Además, Sareb contabilizó unos gastos financieros de 861 millones y unos ingresos de 2.748 millones, un 16 % más, con un récord de ventas que alcanzó 36.690 unidades, el 35 % más, gracias a las ventas de activos terciarios, obras en curso y suelos, así como a las viviendas de obra nueva de Árqura Homes.

El equipo directivo de la compañía presidida por Javier Torres reconoce que teniendo en cuenta que su patrimonio neto es negativo en 14.646 millones y que quedaban por cancelar 29.413 millones a cierre de 2023 (se han cancelado desde el inicio más de 21.000 millones, el 42 % más) parte de la deuda no se va a poder amortizar.

En este caso no implicará un aumento de la deuda pública, que ya computa como tal, pero dado que los tenedores de esos bonos son los bancos será el Tesoro el que deba decidir qué se hace con ello, sostiene Sareb, que paga 160 millones al año de impuestos.

La compañía, participada en más de un 50 % por el Estado, canceló el año pasado 1.068 millones de deuda gracias al incremento de los ingresos en 2023, logró un récord anual en la reducción de la cartera de 3.220 millones e insiste en que su objetivo es el repago de la deuda.

El consejero delegado, Leopoldo Puig, ha apuntado que toda la cartera de activos inmobiliarios es imposible de vender en 2027 con el canal minorista, aunque el objetivo es "venderlo como si no hubiera un mañana". Desde su origen en 2012 ha reducido en un 54,5 % su cartera total.

Sareb quiere hacer un esfuerzo este año con la venta de obra parada y sobre todo del suelo, donde asegura tener "un carterón".

En la cartera de desinversión, la compañía ha registrado 26.262 activos inmobiliarios y 3.429 activos financieros vendidos. Además, ha vendido 10.500 viviendas en 2023 a un precio medio de 90.000 euros y en un 90 % a particulares.

La compañía tiene en marcha una estrategia de transformar activos financieros en inmobiliarios para vender, que se enfrenta al problema de la "okupación" en un porcentaje alto, a problemas de licencias o al deterioro de los activos.

"No regalamos viviendas a nadie, ni a particulares ni a administraciones", ha indicado Puig, que en el caso de las viviendas "okupadas" sostiene que no van a pagar a nadie para que las abandone, ni se van a vender activos "okupados", aunque estos no sean vulnerables. EFECOM

